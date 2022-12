Nu bliver det spændende: Ny regering - nye opgaver til politikere

THISTED:- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke søger for at have strøm på telefonen.

Sådan lyder det fra Venstres Torsten Schack Pedersen onsdag eftermiddag, hvor den nye SVM-regering er offentliggjort.

Efter 42 dages regeringsforhandlinger præsenterede Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen onsdag klokken 12 det politiske grundlag for den kommende SVM-regering. Tilbage står spørgsmålet om, hvem der skal beklæde ministerposterne i den nye regering og hvilke opgaver, der bliver til de, der ikke får en ministerpost.

- Torsdag er jeg meget klogere, siger Torsten Schack Pedersen, som ikke lægger skjul på, at han som en blandt mange er spændt på, hvor pilen peger hen, når opgaverne skal fordeles. Samtidig var han onsdag eftermiddag klar på, hvordan en del af ventetiden skal bruges. Regeringsgrundlaget skal nærstuderes, og måske bliver der også til til en gang VM-fodbold.

- Og så skal jeg sammen med min datter prøve at lave den fiskeforret, vi skal have nytårsaften, siger Torsten Schack Pedersen og antyder, at det måske ikke er nok med ét forsøg.

Selv om han inden onsdag middag kun var orienteret om regeringsgrundlaget i store overskriftsformer, vidste han, at han havde fået nogle fingeraftryk med i det færdige resultat. Meget direkte en forlængelse af en åbne kystfiskerordning, andre steder mere indirekte.

- Selv om der er forhandlet længe, har de, der ikke har været direkte involveret i forhandlingerne, ikke ligget på sofaen. Der er produceret input og bidrag til forhandlerne, siger Torsten Schack Pedersen om et meget langt forhandlingsforløb, som han beskriver som en anderledes, men mere ordentlig proces, end han havde forventet.

- Det har været et fornuftigt forløb, hvor vi er kommet med masser af forslag til vores forhandlere for at få de ting med i aftaleteksten, som vi har fundet vigtige.

Forslagene er drøftet på møder undervejs i forhandlingerne, men tilbagemeldinger om, hvilke af dem der konkret er end på forhandlingsbordet, har der ikke været nogen af.

- Forudsætningen for at få et ordentligt forhandlingsresultat har været, at der er forhandlet fortroligt. Processen har været afgørende. Der er meldt ind, lyttet - og så har forhandlingsteamet gjort arbejdet, siger Torsten Schack Pedersen.

Han tilføjer, at forhandlerne i respekt for fortroligheden har holdt kortene tæt til kroppen - og at der har været forståelse for ikke selv at gå ud med sine egen gode forslag.

- Så jeg var også spændt på at se det færdige regeringsgrundlag. Det blev læst onsdag over middag i sin fulde ordlyd - og det skal nærlæses igen, siger Torsten Schack Pedersen.