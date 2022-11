Nu er det bare blevet for dyrt: Endnu et anlægsarbejde er udsat

FRØSTRUP:- Det er helt enkelt for dyrt lige nu.

Sådan begrunder Jens Kr. Yde (K), formand for Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, beslutningen om at udskyde arbejde med at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Tømmerby og Frøstrup.

- Vi udsætter arbejdet med de samme begrundelser, som lå bag beslutningen om at udsætte arbejdet med den nye børnehave i Sennels. De priser, vi får på arbejderne, er for høje. Derfor venter vi og håber, at priserne finder et mere fornuftigt leje - og så holder vi en ny licitation, siger Jens Kr. Yde.

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste år en anlægsbevilling på 4,5 mio. kroner til den nye cykelsti. Den første licitation på arbejdet gav nogle priser, som oversteg anlægsbevillingen. Derfor blev den aflyst. I oktober blev der holdt endnu en licitation på cykelstien, men også her oversteg priserne anlægsbevillingen, som var udarbejdet på grundlag af et overslag, der var lavet i 2020 inden anlægspriserne begyndte at stige.

Efter oktobers licitation er der udarbejdet et nyt anlægsbudget for cykelstien. Det viser en samlet anlægssum på 6,7 mio. kroner, 2,2 millioner mere end anlægsbevillingen fra 2021.

- Det er for mange penge. Vi kan ikke kompensere for de stigende licitationspriser ved at give tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne uden at belaste vores anlægsbudget for meget. Derfor udskyder vi også cykelstien, siger Jens Kr. Yde.