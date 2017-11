Nu er det en realitet: Hanstholm Havn udvides

HANSTHOLM: - Det er den største, politiske opgave, der har ligget på mit bord i mange, mange år. Så at den er løbet i mål, er selvfølgelig en fantastisk oplevelse.

Sådan lyder det fra det nordjyske folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V), der har kæmpet for, at staten skal medfinansiere en kæmpe udvidelse af Hanstholm Havn.

Onsdag lykkedes det: Staten kommer med en ekstra, årlig bevilling på fem millioner kroner fra år 2020 og i 25 år - altså 125 millioner kroner i alt - til oprensning af sand i havnen. Pengene er afgørende for, at projektet til cirka en halv milliard kroner i alt nu kan realiseres:

- Staten ejer ydermolerne og har ansvaret for oprensning, og nu vedstår staten sig dét ansvar. Det har altså været en lang og hård kamp for at sikre, at udvidelsesplanerne kan realiseres. For der er en merudgift til oprensning af sand, og den har staten påtaget sig, så projektet nu hænger sammen, siger Torsten Schack Pedersen, der er erhvervsordfører for Venstre.

Regeringen støtter også en oprensning af Thyborøn Havn, så den årlige ekstrabevilling er på i alt ni millioner kroner.

- Regeringen vil prioritere at give Hanstholm Havn og Thyborøn Havn en ekstra bevilling til den fortsatte udvikling af havnene. Begge havne er centrale knudepunkter for det lokale erhvervsliv i Thisted og Lemvig. Det er afgørende, at vi har fokus på fortsat at sikre vækst og udvikling i den maritime sektor. Det er oplagt at støtte de to kommuner, der har bidraget til at sikre, at der kan etableres nye testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre, så deres havne fortsat kan udvikle sig og skabe lokale jobs og vækst, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Nyheden vækker glæde i Thisted:

- Thisted Kommune er meget positiv overfor, at regeringen vil prioritere de ambitiøse udvidelsesplaner i Hanstholm Havn. Udvidelsen vil skabe bedre rammer for at tiltrække en større fiskeindustri til gavn for udviklingen lokalt, siger borgmester Lene Kjeldgaard (K).