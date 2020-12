Nu er det nok: - Politiet skal være mere aktive i Thylejren

FRØSTRUP:- Politiet skal mere på banen. De skal være mere aktive i Thylejren. Loven skal håndhæves.

Så klart lyder det fra Jens Kristian Yde (K), der er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti og medlem af økonomiudvalget i Thisted Kommune, efter det er kommet frem, at der er et hotspot for salg af narko i postnummer 7741 Frøstrup, hvor Thylejren hører hjemme.

Her blev der sidste år rejst 53 sigtelser, hvilket svarer til 40,4 sager pr. 1000 indbyggere. Det placerer Frøstrup - og Thylejren - som næstøverst på listen, hvis man ser på antallet af sigtelser pr. indbygger sammenlignet med andre postnumre. Kun overgået af Jerup, hvor fængslet Kragskovhede ligger.

Thylejren på Gl. Aalborgvej ved Frøstrup ligger i et naturskønt område - men det er ikke naturen, man valfarter til Thylejren for at nyde. Foto: Bo Lehm

Organiseret handel

- Man burde sætte ind ligesom på Christiania. Når der er et problem, så burde man også gøre noget. Jeg synes, at prioriteringen fra politiets side har været noget mangelfuld. siger Jens Kristian Yde og fortsætter:

- Der skal være mere opsyn i lejren. Der er for meget laissez faire og ligegyldighed, siger han.

NORDJYSKE har tidligere skrevet en historie om, at en pædagog har kørt en beboer fra Forsorgshjemmet Svenstrupgård nær Aalborg til Thylejren, så vedkommende kunne ’handle ind’.

- Det er helt galimatias, at det kan foregå. Man ryster på hovedet, siger Jens Kristian Yde, der gerne ser, at den organiserede handel i Thylejren med euforiserende stoffer stopper.

- Hvis der er vilje, så tror jeg også, at det kan løses. Nogle gange tænker man, Thylejren - nå ja... Det største problem er, når man er nonchalant med handling og blot trækker på skuldrene, så kommer man også til at legalisere det, som foregår, siger Jens Kristian Yde, der er overbevist om, at handlen med stoffer i Thylejren er ganske organiseret.

- Der er højst sandsynlig en livlig handel. Meget af hashen derude er ikke til eget forbrug. Det er et meget besøgt sted. Jeg er overbevist om, at det er blevet en ’kommerciel’ forretning, for dem, siger han.

Politiet er frustreret over, at mange bilister bliver stoppet på Gl. Aalborgvej med euforiserende stoffer i blodet. Der er ellers god mulighed for at tage bussen. Foto: Bo Lehm

Flere ressourcer

Hos Midt- og Vestjyllands Politi i Thisted accepterer man heller ikke det, der foregår i Thylejren.

- Vi bruger alle de ressourcer, vi kan afsætte. Jo flere ressourcer vi har , jo flere kan vi fange. Dem, der bor der, ryger ikke mere hash end i resten af landet. Der er mange, der kører derud og handler, siger politikommissær Jørgen Jensen.

Politiet får ofte fat i bilister, der har stoffer i blodet eller i handskerummet - nogle gange begge dele - når de forlader Thylejren. Foto: Bo Lehm

Lokalpolitiet i Thisted får ofte fat i bilister på Gl. Aalborgvej nær Thylejren, der enten har stoffer i blodet eller i handskerummet - nogle gange begge dele.

- Vi går ofte ind i lejren. Det afhænger af, hvad vi står med. Får vi fat i 200 gram hash, så går vi ind og kigger, siger Jørgen Jensen, som har svært ved at komme et spadestik dybere med efterforskningen.

- Vi tager dem, vi kan finde på gadeplan. Rent efterforskningsmæssigt er det svært. Alle ved noget, men ingen tør sige noget, siger Jørgen Jensen.

For lokalpolitiet kan det være som at slå i en dyne, når man ønsker at stoppe salget.

- Man har holdt razzia på Christiania mange gange, men handlen foregår stadig åbenlyst, siger Jørgen Jensen.

Thylejren fyldte i sommer 50 år, og hash har altid været en central del. Til blandt andet Thylejren Festival i 2012 foregik hashhandlen ganske åbenlyst - ved scenen var der papkrus med joints. Man skulle bare forsyne sig. Foto: Bo Lehm

Legaliser handlen med hash NORDJYSKE har forsøgt at få fat på en talsperson fra Thylejren uden held. Når der skal besluttes noget, der vedrører lejren, så foregår det i plenum, så der er konsensus. Derfor er der ikke en enkeltperson, der står frem. Det fortæller V. Andersen, hvis fulde navn er redaktionen bekendt. Hun har boet i lejren i mange år. - Vi har ikke en talsperson, og derfor taler jeg på egne vegne og ikke på vegne af hele Thylejren, siger V. Andersen, der har en klar holdning til hash. - Legaliser, legaliser, legaliser. Det er fjollet ikke at gøre det legalt. Det kan bruges til medicin, og hampplanterne kan bruges til alt fra papir til tøj og byggematerialer, siger V. Andersen, der gerne indrømmer, at hun har nogle planter ved siden rosenbuskene i haven. - Jeg ryger ikke selv mere, men det er nogle store og flotte planter. Hvis det bliver legaliseret, vil jeg plante dem over det hele. De er så flotte, siger V. Andersen, som er overbevist om, at hvis det legaliseres, vil mange problemer forsvinde. - Så vil der ikke længere være et sort marked for hashhandel, siger hun. VIS MERE