Nu er strandet hvalros i Thy forsvundet

VORUPØR:En hvalros, der havde taget ophold ved kysten i Thy, er ikke længere på stranden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Dyret - en ung hvalros på 300-400 kilo - lagde sig onsdag til rette på stenene ved molen i Vorupør i Thy. Nu er den altså taget afsted igen.

Det er yderst sjældent, der ses hvalrosser i danske farvande.

- Siden 1900 er det vel sket omkring ti gange, fortalte Tommy Hansen, vildtkonsulent i Naturstyrelsen Thy, onsdag til Ritzau.

Han vurderede, at hvalrossens ankomst til Danmark formentlig skyldtes, at den var kommet ud af kurs ved et tilfælde.

- Hvalrosser lever normalt i Ishavet, ved Svalbard, og så er der også en lille bestand ved Shetlandsøerne.

- Så den har formentlig taget turen enten langs Norges eller Storbritanniens kyst, og så er der gået helt kludder i dens retningssans, fortalte Tommy Hansen.

