Nu er Thy-Mors Energi et Thy-selskab

THY-MORS:- Det er en naturlig konsekvens af, at der ikke længere er aktivitet for os på Elsøvej i Nykøbing. Vi ejer bygningerne, men de er lejet ud. Derfor stillede vi forslag og fik gennemført en vedtægtsændring således, at Thy-Mors Energi fremover er et Thybaseret selskab. Der var et par indlæg og nogle få stemmer imod, men et overvejende flertal kunne se fornuften i ændringen.

Det siger Robert Hove, formand for Thy-Mors Energi A.m.b.a. i kølvandet på elselskabets halvårlige repræsentantskabsmøde, der fandt sted på den matrikel, der nu også er Thy-Mors Energis firma-adresse: Løvevej 5 i Thisted.

Formanden kunne fortælle forsamlingen, at 2022 har været et travlt og meget atypisk år, hvor selskabet har performet rigtigt godt, men hvor svingende energipriser har påvirket rammevilkårene for udvikling. Efter i 20 år at have ligget stabilt mellem 18 og 27, har kilowatt-prisen i 2022 i gennemsnit været på 165 øre svarende til en stigning på mere end 500 procent.

Thy-Mors Energi er selv strømproducent gennem sine andele i vindmølleprojekter i henholdsvis Blæsbjerg og Nørrehede Hjortmose. Her har man forvaltere med den opgave at optimere investeringsafkastet. Og så er selskabet gennem den nu kommunalt overtagede Hanstholm Havn involveret i et planlagt vindmølleprojekt.

- Vores forventning er, at tilladelserne til etablering af vindmølleparken, som i den nuværende skitsering indeholder seks møller, falder på plads i 2023. Derfor forventer vi også, at vi kommer til at afholde en række borgermøder, hvor vi informerer om projektet og præsenterer muligheden for lokalt ejerskab. Det er både vores og havnens ambition, at vindmølleprojektet kommer flest mulige til gavn. Vi ønsker i særdeleshed, at der tilbydes andele til lokale industrivirksomheder som et middel til at styrke deres konkurrenceevne, sagde Robert Hove.

Den grønne omstilling, der skal lede hen mod 2030-kravet om 70 procent CO2-reduktion, er arbejdskrævende, og jobefterspørgslen på især faglærte vil stige fra 30.000 til 50.000 job årligt på landsplan.

- Der er et kæmpestort behov for at uddanne til en grøn verden. I Thy-Mors Energi har vi også et stigende behov for arbejdskraft, og samtidig mærker vi, at tiltrækning af arbejdskraften kan være svær. Derfor er uddannelsen af lærlinge også et samfundsansvar, vi som andelsselskab ønsker at bidrage til. Vore selskaber Energrid og Elværk er blevet godkendt til at uddanne lærlinge. Ambitionen er, at vi hvert år har syv elever, hvoraf de tre er allround kontorelever, mens fire er lærlinge, sagde formanden.

Robert Hove beskrev også selskabet involvering i udvikling af lokalsamfundet med fundament i el- og fiberinfrastrukturen.

- Med involveringen i Klimaalliancen Thy og Morsø Klimaråd har vi været med til at sætte grøn omstilling højt på dagsordenen, og samtidig har vi fået skabt fokus på andelsselskabets værdi for lokalområdet. I samspil med andre kan vi bringe andelsselskabets ressourcer og kapital i spil, så vi herigennem sikrer lokal udvikling i kraft af fællesskabet, sagde Robert Hove.

Elnettet er blevet digitaliseret, og fibernettet er for længst rullet ud til alle grene af forsyningsområdet. Fiberkunderne kan nu vælge mellem 10 forskellige udbydere af indhold. Det er dog kun omkring halvdelen af 43.100 potentielle modtagere, der har taget fibernettet i brug, omend andelen er blevet øget med 6,5 procentpoint i det forgangne år.