Nu er tidspunktet ingen hindring: Her satses på genbrug 24/7

HURUP:- Når pladsen i Hurup er færdig, har vi tre genbrugspladser i kommunen, som alle har høj standard.

Det siger Esben Oddershede (V), formand for Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, om beslutningen om at bruge 22 mio. kr. til at opføre kommunens tredje genbrugscenter med 24/7-mulighed - altså med adgang til at lukke sig ind udenfor den normale åbningstid. Både Thisted og Hanstholm har allerede tilsvarende genbrugscentre.

Hurups nye genbrugscenter anlægges på den kommunale udstykning på Slyngborgvej - en placering, som Henning Holm (S) var imod, da sagen forleden blev godkendt i kommunens økonomiudvalg.

Esben Oddershede konstaterer, at pengene til genbrugscentret er afsat i kommunens budget, og at investeringen "hentes ind" over en årrække.

- Erfaringerne fra de to nuværende 24/7-genbrugspladser er positive, og vi ved nu, at sorteringen af affaldet også fungerer udenfor åbningstid, siger han.