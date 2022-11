Nu flytter lejer: Vil ikke være nabo til en ruin

SNEDSTED:Lige nu står ejendommen på Hovedgaden 51 i Snedsted og ligner noget, som vil have bedst af at blive revet ned, men nu er der risiko for, at forfaldet breder sig til naboejendommen på Hovedgaden 53.

Det siger Isabel Pehrson, ejer af nummer 53, hvor hun selv har boet i 25 år. Lige nu er huset lejet ud, men ikke ret længe endnu, for hendes lejer har sagt op.

Isabel Pehrson er uforvarende blevet del af en sag, der begyndte i maj 2020, da gavlen i nabohuset, nummer 51, væltede som en utilsigtet følge af Thisteds Kommunes nedrivning af et hus på nabogrunden. Siden det skete, har huset på Hovedgaden 51 været både ubeboet og ubeboeligt.

- I dag er huset grimt, hærget og lige til at rive ned, siger Lars Kofoed-Jensen, der ejer nummer 51.

Isabel Pehrson er enig, for det hærgede hus er måske - måske ikke - årsag til, at der er konstateret rotter i hendes ejendom. Og rotterne er dels årsag til, at hendes lejer flytter, dels skyld i, at hun ikke kan leje huset ud. Eller sælge det. Selv uden rotter ville det næppe være muligt, så længe huset på nabogrunden ser ud, som det gør.

- Jeg er i samme både som Lars Kofoed-Jensen. Han står med et ødelagt hus, som dagligt koster ham penge og selv har jeg et hus, som jeg ikke har råd til at lade stå tomt, men som hverken kan lejes ud eller sælges, så længe Hovedgaden 51 står som nu, siger Isabel Pehrson, som ikke havde forestillet sig, at der indtil videre er gået to og et halvt år uden en løsning i sagen.

Håbede på forlig

Lars Kofoed-Jensen er også forundret over, hvad han ser som manglende vilje til at få sagen løst.

- Jeg har ingen interesse i, at huset ligger, som det gør. Egentlig havde jeg håbet på, at sagen var løst gennem et forlig med kommunen - og havde også bedt min advokat meddele kommunen, at den kunne købe ejendommen. Ingen af de ting er sket, så nu kører sagen bare derudaf, og de eneste, der nyder godt af det, er nogle advokater, siger Lars Kofoed-Jensen.

I et forsøg på at få erstatning for ødelæggelserne på huset, som skete på grund af kommunens nedrivning af naboejendommen, har han nu lagt sag an mod kommunen.

- Samtidig har kommunen lagt sag an mod det firma, som var hovedentreprenør på nedrivningen - og det har igen anlagt sag an mod sin underentreprenør. Som sagen står nu, vil kommunen tilsyneladende ikke lukke sin sag med mig, før den har lukke sin sag mod entreprenøren, siger Lars Kofoed-Jensen.

Han undrer sig over, at kommunen ikke skiller tingene ad og løser sit mellemværende med ham som en selvstændig sag og løser sagen om skaderne efter nedrivningen som en anden sag.

- Lige nu ser det ud til, at kommunen kun er villig til at finde en løsning med mig, hvis der samtidig er vilje fra entreprenørens side til at finde en løsning med kommunen. Det har indtil videre betydet, at der ikke er fundet en løsning for huset i Hovedgaden, som kunne være til gavn for byen og borgerne.

Lars Koefoed-Jensen tilføjer, at det han oplever som smøleri i jagten på en løsning, påfører ham yderligere driftstab.

- Jeg har stadig udgifter på ejendommen og har et driftstab, fordi huset ikke kan lejes ud. Det skal kommunen også kompensere mig for - og beløbet kommer oveni den erstatning, jeg også skal have, siger han.