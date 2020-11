Nu handler det om lokal beskæftigelse og økonomi: Kræver åbning straks

THISTED:Godt et døgn efter, at en enig Thisted kommunalbestyrelse i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S) argumenterede for nødvendigheden af at lempe de restriktioner Thisted og seks andre nordjyske kommuner er underlagt, skærper Niels Jørgen Pedersen (V), viceborgmester og formand for kommunens erhvervs- og beskæftigelsesudvalg retorikken.

- Der er behov for en genåbning nu. Vi kan ikke holde til nedlukningen længere, og fortsætter den, bliver det for alvor dyrt, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han henviser til stigende ledighedstal i Thisted Kommune. Ikke kun i turist- og restaurationsbranchen og i følgeerhverv til minkbranchen, men også i andre dele af kommunens erhvervsliv.

- Aktivitetsniveauet i kommunen er vigende, og det påvirker økonomien. Vi har ingen mink tilbage og smittetallet er støt faldende. Derfor skal vi ikke være underlagt skrappere restriktioner end landets øvrige kommuner, siger Niels Jørgen Pedersen som efter et møde onsdag med kommunens erhvervsorganisationer onsdag konstaterer, at der også er udtrykkes stigende bekymring for konsekvenserne af en fortsat nedlukning.

- Jeg spørger mig selv, om regeringen helt har glemt, at Nordjylland er lukket ned, fordi der er travlt med så meget andet. Selvfølgelig skal der placeres et ansvar for nogle af den seneste tids beslutninger, men jeg mener klart, at der politisk er behov for at tage skænderierne om ansvar senere for i stedet at koncentrere kræfterne om at få det lukkede Nordjylland åbnet, siger han.