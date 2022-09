Nu kommer der strøm på trafikken: Kortere afstand mellem ladestandere

THISTED:Nu sættes der for alvor strøm på Thy - vel at mærke strøm af den type, ejerne af stadig flere elbiler efterspørger, når batterierne er ved at være tomme.

For at sætte skub i udrulningen af el-ladestandere i en større del af kommunen, har kommunen haft udbud på projektet, som nu skal udføres af Clever A/S.

- Udbuddet har givet os en meget attraktiv pris, siger teknisk direktør Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommune med tanke for, at der opstilles nye ladestandere i tre af kommunen store turistbyer på vestkysten, Klitmøller, Vorupør og Agger. I de to sidstnævnte byer er eksisterende ladestandere omfattet af udbuddet, ligesom der begge steder opstilles nye.

Yderligere kan Thisted by se frem til flere ladestandere. På p-pladsen på Østerbakken etableres en ny ladestation med henholdsvis otte otte 22 kW ladere og otte 75 kW ladestandere. Som nærmeste nabo til ladestanderne på p-pladsen er Clever i fuld gang med at etablere en helt igennem elektrisk tankstation, hvor seks "superchargerne", seks 150 kW lynladeanlæg, gør det muligt at lade sin bil op på 15 minutter.

Ny kommer der flere tankstationer til strøm Clever opstiller efter aftale med kommunen nye og overtager eksisterende ladestandere her: P-pladsen, Østerbakken Thisted: Otte 22 kW-standere og otte 75 kW-standere. Klitmøller: P-pladsen, Ørhage, nye standere, otte stk. 22 kW-standere, to stk. 150 kW-standere. Vorupør: nye ladestandere: Otte 22 kW-standere samt to 150 kW-standere. Desuden overtages otte eksisterende 22 kW-standere. Agger: P-pladsen ved vesterhavsvej: Otte eksisterende 223 kW-ladestandere overtages. Der opstille to nye 150 kW-ladestandere. Tilbud fra Clever til Thisted kommune VIS MERE

Idemand til det projekt er Claus Sørensen. Han er udlejer af grunden, hvor den elektriske tankstation er under etablering og hvor butikken Kvix allerede ligger.

- Jeg har ikke noget med driften af de to aktiviteter at gøre, men det er en fantastisk ide at samle funktionerne på et sted. De bilister, der lader på tanken, kan bruge de 15 minutters ladetid til at få en kop kaffe hos Kvix, inden de er videre. De bilister, som har tid til at vente lidt længere, kan holde ind ved de ladere, der sættes op på kommunens p-plads og tanke strøm, mens de går i butikker og klarer deres indkøb, siger Claus Sørensen, som regner med, at den nye fuldelektriske tankstation er klar til brug medio november - anlagt på det sted, hvor der tidligere stod en benzintank af den gammelkendte slags,.

Det passer tidsmæssigt med, at Clever er færdig med at opstille ladestandere i henhold til selskabets aftale med kommunen. Efter tidsplanen er standerne på kommunens p-plads på Østerbakken klar i midten af december.

Claus Sørensen har udlejet grunden, hvor Clever anlægger den nye lynladestation på Østerbakken. Den bliver nærmeste nabo til den ladestation, kommunen opstiller på p-pladsen ved Østerbakken - og lademulighederne supplerer hinanden rigtig godt, siger han. Foto: Bo Lehm

- Man kan kalde det klyngedannelse om el-ladestruktur, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, om det samarbejde, der er lavet med Claus Sørensen og Clever.

Står det udvalgsformanden, stopper tingene ikke her.

- Det her er tæt på at være genialt. Vi bruger udbygningen af ladekapacitet i købstaden Thisted til at bane vej for at få bedre ladesinfratruktur i Agger, Vorupør og Klitmøller, fordi de tre områder blev en del af det samlede udbud. Så det hænger vældig godt sammen med det, der laves på Claus Sørensens grund. Det er med til at skabe et volumen, der gør det interessant at byde ind på, siger Jens Kr. Yde og tilføjer, at det gav nye muligheder, da nye regler tillod kommunen at gå aktivt ind på området.

Den nye lynladestation på Østerbakken rejser sig på et sted, hvor der tidligere lå en traditionel tankstation. Lige ny er der fuldt gang i støbearbejderene til den elektriske tankstation, der forventes færdig i midten af november. Foto: Bo Lehm

De første frø til det, der nu bliver en større udbygget ladestruktur blev sået i efteråret 2020, fortæller Mogens Kruse Andersen. Det skete med en henvendelse fra Claus Sørensen.

- Claus havde en ide og så nogle muligheder. Vi greb dem og så har det udviklet sig rigtig godt, siger Mogens Kruse Andersen.

Han tilføjer, at kommunen for at imødegå kritik af manglen på ladestandere i Agger og Vorupør etablerede 22 kW-standere i begge byer. Det var midlertidige løsninger, som nu er omfattet af den nye aftale med Clever som tilfører begge kystbyer yderligere ladekapacitet.