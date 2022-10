Nu letter tobakstågerne: Arbejdstiden bliver røgfri

THISTED:Smøgerne skal skoddes, dåsen med snus skal blive i lommen og der skal ikke dampes mere på e-cigaretterne.

Det bliver hverdagen for den rygende og nikotinnydende del af Thisted kommunes medarbejdere, hvis kommunalbestyrelsen i november godkender "Rammer for røgfri arbejdstid i Thisted kommune".

Indtil videre har kommunens direktion indstillet rammerne til godkendelse, det samme er sket i kommunens Hoved-MED, som dog ikke er enig i retningen for røgfri arbejdstid. I denne uge skal kommunens økonomiudvalg gøre sin holdning til en røgfri arbejdstid klar.

I dag har 72 af landets 98 kommuner indført røgfri arbejdstid under en eller anden form, og indføres det også i Thisted Kommune, vil det være ensbetydende med at "al arbejdstid i Thisted Kommune er røgfri, indendørs og udendørs, på og uden for matriklen", fremgår det af teksten i "Rammer for røgfri arbejdstid".

Her fremgår også, at et ikke er muligt at gøre brug af afspadsering eller flekse ud for at ryge, men også at "ansatte der overenskomstmæssigt har selvbetalte pauser kan ryge i disse pauser". Hvordan skal aftales nærmere. Desuden skal det efter nærmere aftale være muligt at tage en smøg "ved aktiviteter, der er anderledes end almindelige arbejdsdage".

Kommunens direktion besluttede allerede i juni, at der skulle arbejdes med en ramme for røgfri arbejdstid, som blandt andet falder i tråd med kommunens politik for sundhed.

Her er en målsætning at arbejde for at der er lige og nem adgang til sundhed for alle. En ramme for røgfri arbejdstid kan være med til at styrke den sunde profil i "Thy til det gode liv", fremgår det af sagsfremstillingen, hvor det understreges, at "kommunens ansatte og kommunen som institution skal være gode rollemodeller".