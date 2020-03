Nu lukker Thisted ned - læs her hvordan det påvirker dig

THISTED:Thisted Kommune følger regeringens anbefalinger og lukker for en række funktioner.

- Vi følger regeringens anbefalinger og er i gang med at sende så mange medarbejdere som muligt hjem, mens vi opretholder de vitale funktioner og beredskabet på områder som sundhed, pleje og omsorg, skriver kommunaldirektør Ulrik Andersen i en pressemeddelelse.

- Disse funktioner fortsætter, men vi lukker for besøg fra pårørende og andre udefrakommende på sundheds- og ældreområdet for at forebygge en smittespredning til udsatte grupper, siger han.

Som udgangspunkt bliver en masse områder lukket, mens en række vitale områder fortsætter med et beredskab og så meget personale, som det er muligt,

På de vitale områder vil der i vid udstrækning være tale om et nødberedskab, så man må forvente, at der ikke kan leveres samme mængde og type af service som under normale omstændigheder.

Vitale områder

De vitale områder er i vid udstrækningen inden for social- og sundhedsområdet - herunder ældreområdet. Det betyder at blandt andet plejehjem og hjemmeplejen, madservice, sociale botilbud med mere fortsat er i drift og med det personale, som beredskabet giver mulighed for.

På ældrecentrene og i botilbuddene vil besøg fra pårørende ikke være muligt for at begrænse risikoen for smittespredning til udsatte grupper.

Kommunaldirektøren opfordrer borgerne til at holde øje med udviklingen.

- Der er tale om områder, hvor situationen ændrer sig løbende, og derfor kan områderne ændre sig, siger Ulrik Andersen, der opfordrer folk til at følge med på hjemmesiden og Thisted Kommunes Facebookside.

Affald og dagtilbud

Der indsamles dagrenovation som normalt, ligesom Genbrugsekspressen afhenter affald som normalt. Genbrugscentrene er åbne som normalt, og affaldsstativer m.v. i offentlige områder bliver også tømt som normalt.

På dagtilbudsområdet så arbejdes der i øjeblikket på at klarlægge behovet for nødpasning,så sundhedspersonale fortsat kan få passet deres børn.

Elever i skoler og undervisningstilbud har allerede mange steder valgt at blive hjemme, og der arbejdes med mulighederne for fjernundervisning. Skolerne lukkes officielt fra mandag 16. marts.

Tandplejen er lukket

Sundhedspleje og tandplejen er lukket, men der vil være åben på telefonen, hvis der er behov for at henvende sig om akutte tandskader. Myndighedsopgaver ved beredskabet for udsatte børn fortsætter som hidtil, men administrative opgaver foretages af medarbejdere, der arbejder hjemme.

Ulrik Andersen oplyser, at man stadig kan komme i kontakt med kommunen på hovednummeret 99171717, og at der er oprettet en række direkte numre, der kan ses på www.thisted.dk.