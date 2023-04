Nu må hun være i Danmark: Jeg er lettet og glad

THY:- Jeg føler mig utrolig lettet og meget glad, siger Yulianna Bawarska.

Efter tre måneders uvished kan hun nu trække vejret mere frit. Hun har nemlig fået sin opholds- og arbejdstilladelse i Danmark - ikke permanent, men for fem år. Og hun har nu genoptaget sit arbejde som organist i tre landsbykirker i Thy.

Yulianna Bawarska, der også er operasanger, har ukrainsk statsborgerskab, men har ikke boet i sit hjemland i mange år. Derfor kunne hun ikke få opholdstilladelse med baggrund i krigen i Ukraine, da hun kom hertil for knap et år siden.

Hendes samlever, Tobias Naumann, der er tysker, havde da fået job som organist i tre andre sogne i Thy: Sennels, Hillerslev og Kåstrup. Og der var også job til hende i nabopastoratet, der omfatter Nors, Tved og Øster Vandet.

Men modsat ham var hun altså ikke EU-borger. Og Styrelsen for International Rekruttering og Integration ville ikke anerkende, at hun som organist havde "særlige kvalifikationer", der kunne give en opholds- og arbejdstilladelse. Så i januar fik Yulianna Bawarska besked om, at hun skulle rejse ud af landet.

Sagen havde formentlig set anderledes ud, hvis hun og Tobias dengang havde haft papir på deres forhold. Det har de nu - parret blev gift, mens Yulianna opholdt sig i Letland, hvor hendes mor bor.

I marts fik hun så lov til at vende tilbage til Danmark, mens en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse blev behandlet.

- Jeg måtte ikke arbejde, så jeg følte mig lidt fanget derhjemme. Ikke mindst i påsken ville jeg jo gerne have spillet til gudstjenesterne, fortæller hun.

Men efter påske kom tilladelsen så. Og hun kunne igen sætte sig på orgelbænken, først i Nors Kirke, hvor det dog var præsten fra nabopastoratet, der vikarierede. Ugen efter kunne hun så endelig være sammen med sine kolleger i Tved Kirke.

- Det var en meget stor glæde, fortæller Yulianna Bawarska.