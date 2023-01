Nu rammer sparekniven: Bevillinger til veje og bygninger bliver mindre

THISTED:Pengene er der, der er bare ikke helt så mange penge, som der var lagt op til, inden kommunalbestyrelsen før nytår tog det ekstraordinære skridt at genåbne kommunens 2023-budget for at finde de 63 millioner kroner, der skulle bruges til at betale et akkumuleret underskud i Hanstholm Havn.

Kommunen overtog fra årsskiftet den indtil da kommunale selvstyrehavn, som nu har fået status af kommunal havn.

Det politiske udgangspunkt for jagten på pengene var, at at det ikke måtte koste på velfærden, så de er fundet ved at udskyde eller spare på en række anlægsinvesteringer.

"Det er nemmere at leve med huller i vejene end at lukke et par plejehjem eller centralisere medlavningen", lød det fra Nye Borgerligres Brian Nielsen, da han satte ord på de politiske prioriteringer. Brian Nielsen havde i sin valgkamp op til kommunalvalget i 2021 netop talt for, at der skulle findes penge til at reparere flere af de hullede kommunale veje.

Når kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik mødes i næste uge, skal Brian Nielsen sammen med udvalgets øvrige medlemmer godkende en striber anlægsinvesteringer, hvor pengene er blevet mindre efter efter kommunalbestyrelsens budgetåbning.

"Projektet indgår i budgetaftalen om genåbning af budget 2023", står der ved flere af de anlægsbevillinger, som udvalget 5. december havde indstillet til godkendelse på sit møde i december - men som blev udsat af økonomiudvalget med øje for den forestående budgetåbning.

Det gælder således en anlægsbevilling på 10 millioner kroner til vejanlæg, som udvalget 5. december indstillede til godkendelse. Efter budgetåbningen er den reduceret med seks millioner kroner, så når den sag i næste uge igen er på udvalgets bord, er det en anlægsbevilling til vejanlæg for fire millioner kroner, der skal godkendes.

Det samme gør sig gældende for anlægsbevillingen til asfalt. I december sidste år indstillede udvalget, at bevillingen på 6,5 mio. kroner blev godkendt - nu er den reduceret med tre millioner, så udvalget i næste uge skal tage stilling til, om der skal bruges 3,5 mio. kroner til nye asfaltbelægninger i 2023.

Tilsvarende må udvalget konstatere, at en bevilling til fortsat nedrivning af farlige og forfaldne ejendomme i 2023 på oprindelig 9,725 mio. kroner, som udvalget i december sidste år indstillede til godkendelse, nu er reduceret til 5,52 mio. kroner. De oprindelig 12,5 mio. kroner, der skulle bruges til udvendig ejendomsvedligeholdelse i 2023 er nu reduceret til 6,25 mio. kroner, samt - i den mindre beløbsstørrelse - at et rådighedsbeløb på en million kroner til renoveringsprojekter i selvejende haller nu er reduceret til 500.000 kroner.