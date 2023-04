Nu skal der ord på protesten: Landsby ruster sig til kamp for skolen

KOLDBY:- Vi havde hellere arbejdet på vores udviklingsprojekt frem for at bruge alle kræfter på at kæmpe mod planerne om at afvikle vores skole.

Det siger Pia Elkær, medlem af bestyrelsen for Koldby Borger- og Erhvervsforening og forældre til et barn på Koldby Skole, hvor hun tidligere har siddet i skolebestyrelsen.

Nu betegner hun sig selv som en blandt mange aktive borgere i lokalområdet, som er rykket sammen for at finde alle gode argumenter for, at fjerne Koldby Skole fra listen med navne på de fem skoler, som står til lukning, hvis oplægget til en ny skolestruktur realiseres som beskrevet i den analyse af Thisted Kommunes folkeskoler, som blev præsenteret i marts. Forslaget blev 28. marts sendt i otte ugers høring.

- Oplægget til skolelukninger har fået folk til at rykke tættere sammen. Både børneforældre og borgere fra fra Koldby og fra byerne i skoledistriktet. Vi har mange foreninger og er vant til at stå sammen. Nu står vi tættere sammen, siger Pia Elkær efter at der søndag var "forslagscafe" på skolen.

Børn og forældre fra Koldby Skole var meget synlige, da kommunalbestyrelsen havde møde 28. marts - blandt andet for at træffe beslutning om at sende oplægget til ny skolestruktur i otte ugers høring. Foto: Bo Lehm

Godt et halvt hundrede fremmødte drøftede indholdet i høringssvar samt andre ideer og tiltag til at få gode argumenter på bordet til brug i høringen. Samtidig blev der malet flere bannere og plakater til høringsmøderne 11., 12. og 13. april i henholdsvis Hannæs Hallen, Vestervig-Agger Aktivitetscenter og Teutonersalen i Thisted.

Hellere udvikling

- Mange er i fuld gang med at skrive høringssvar og se på data, der kan underbygge vores argumenter. Det handler ikke kun om økonomi, men også om trivsel, om konsekvenserne for nogle lokalsamfund og om forudsætningerne for lokal udvikling, siger Pia Elkær.

Koldby Skole er en af fem skoler i Thisted Kommune, som måske skal lukke, hvis et forslag til ny skolestruktur realiseres beskrevet. Forslaget er lige nu i høring. Foto: Bo Lehm

Selv om der lokalt er fuld fokus på at sikre fremtiden for Koldby Skole, og selv om Koldby Borger- og Erhvervsforening er en blandt mange, som tager aktivt del i arbejdet, lægger Pia Elkær ikke skjul på, at det egentlig var planen, at tid og kræfter skulle bruges på at tale udmøntning af det udviklingsprojekt, som seks landsbysamfund i Midtthy, Koldby, Hørdum, Skyum, Villerslev, Gudnæs og Hassing præsenterede i november 2022 i en fælles helhedsplan for et "grønt og fjordnært landsbyfællesskab" under overskriften "Land, vand og by - i hjertet af Thy".

- Vi var vel mere end 150 borgere involveret i arbejdet, hvor alle brugte energi på at få noget til at blomstre. Nu skal vi bruge kræfter på at argumentere for, hvad det får af negative konsekvenser for områdets udvikling, hvis skolen lukker, siger Pia Elkær.

Hun peger på, at helhedsplanen beskriver muligheden af at udlægge flere "storparceller" som et tilbud til unge tilflytterfamilier som vil have god plads til lidt dyrehold og til en stor køkkenhave.

- Vi ved, der er interesse for at få en bolig på landet, men vi hører allerede nu fortællinger om, at der er folk, som har udsat beslutningen om at flytte ud i vores område, indtil der er klarhed om skolens fremtid. Så der er skabt usikkerhed blandt andet om, hvordan en skolelukning vil påvirke bosætningen og udviklingen lokalt.

Pia Elkær tilføjer, at der arbejdes på en samlet tilkendegivelse fra lokalområdet om konsekvenserne af en skolelukning. Ud over konsekvenserne for børnene skal der kastes lys på fokusområder som bosætning, arbejdspladser, rekruttering af arbejdskraft og foreningsliv.

- Der vil være argumenter, som er enslydende med det, der kommer fra de andre berørte skoler og emner, med mere lokalt afsæt. Processen er lige startet, og den vil bølge. Det, der rører sig nu, kan ændres undervejs i høringsprocessen.