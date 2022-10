Nu skal der ske noget: Lokalområder får penge til fornyelse

ØSTERILD-NORS:500.000 kroner til lokal områdefornyelse i 2023 og fremadrettet.

Det er en del af den politiske aftale om Thisted kommunes budget for 2023. I aftaleteksten lægger punktet kun beslag på en enkelt linje - eller to, hvis overskriften "Lokal områdefornyelse" tælles med.

Men den ene linje vækker forhåbninger i to lokalområder, som begge har færdige programmer for områdefornyelse.

Det er Østerild med programmet "Bæredygtige Gnister", og Nors, Tved og Øster Vandet, der står bag programmet med overskriften "Sommerfuglelandet". Begge programmer skulle efter planen være sat i gang allerede i 2022. I april 2021 godkendte den daværende kommunalbestyrelse de to programmer, og det samme gjorde den nuværende kommunalbestyrelse tidligere i år, men uden de i alt fem millioner kroner, 2,5 mio. kroner til hvert af de to programmer, der var stillet i udsigt som kommunens bidrag til at realisere de to områdefornyelsesprojekter.

Forklaringen var, at der ikke i kommunens budget for 2022 og heller ikke på investeringsoversigten frem til og med 2025 var afsat penge til at realisere projekterne.

- Nu går vi ud fra, at tingene peger vores vej, siger Else Guldberg, talsmand for den følgegruppe, der har været med til at udarbejde programmet for områdefornyelse i Østerild under overskriften "Bæredygtige gnister".

Nu håber hun, at punktet i aftalen om penge til områdefornyelse vil sikre, at Østerilds program til områdefornyelse vil gnistre, som det er tænkt.

- Vi har ikke bare siddet og ventet på, at vi fik de penge, som ikke var med på dette års budget. Der er arbejdet frivilligt på at forberede nogle af de ting, som er beskrevet i programmet, så vi er bedst muligt forberedt, når når der kommer penge fra kommunen. Vi har prøvet at holde tingene i gang, siger Else Guldberg.

Inden kommunalpolitikerne for alvor tog fat på arbejdet med næste års budget, skrev hun til dem alle sammen og bad dem huske at afsætte penge til områdefornyelse i Østerild.

Det samme gjorde Jens Otto Nystrup, formand for lokalrådet for Nors, Tved og Øster Vandet. Også han er glad for den ene linje i budgetaftalen, der handler om penge til områdefornyelse.

- Jeg vil gerne se noget mere konkret, men vi er da yderst tilfredse, hvis der nu kommer kommunale penge til vores områdefornyelsesprojekt, siger Jens Otto Nystrup og tilføjer, at projekt "Sommerfuglelandet" stadig lever i bedste velgående. For heller her ikke har har folkene bag projektet siddet uvirksomme hen og ventet på penge fra kommunen.

Blandt de ting, der er lavet aftale om, er at udsmykke tunellen under omfartsvejen ved den østlige frakørsel til Nors med sommerfuglemotiver. Det sker oveni købet med anbefaling fra Vejdirektoratet.

- Så jo, vi er glade for de penge, aftalen om budgettet stiller os i udsigt - og vi er da sikre på, at det er til os, siger Jens Otto Nystrup.