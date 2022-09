Nu skal der ske noget: Sætter tempo i planlægningen for biogasanlæg

THISTED:Behovet for at starte planlægningen af tre til fire større biogasanlæg, der skal udnytte biomassen i Thy er så stort, at arbejdet ikke behøver at afvente en samlet analyse af, hvor fremtidige energizoner i Thisted kommune skal ligge.

På ugens møde i Thisted Kommunalbestyrelse blev det taget til efterretning, at "planlægningen for biogasanlæg bør igangsættes og ikke afvente en samlet energizoneanalyse, såfremt der indsendes projektforslag for biogasanlæg, der opfylder retningslinjerne i de udlagte områder". Områderne er udpeget i kommuneplanen.

Ved at sætte tempo i planlægningen for biogasanlæg skal der skabes mulighed for at sikre, at nogle af de 1.800 boliger i kommunen, som lige nu opvarmes med naturgas, kan få overskudsvarme fra biogasanlæg, hvis fjernvarmenettet samtidig udbygges. Yderligere kan en hurtige udbygning med biogasanlæg sikre, at en større del af den biomasse, der er til rådighed i kommunen, udnyttes til produktion af biogas som en del af den grønne omstilling, der er nødvendig for at sikre, at kommunen i 2020 opfylder sin målsætning om en 70 procents reduktion i CO2-udledinngerne fra fossile brændsler.

Mens der ikke var kommentarer til orienteringen om behovet for at sætte gang i planlægningen for biogasanlæg, varder ikke fuld enighed om ordlyden i det høringssvar, Thisted Kommune skal sende til Bolig- og Planstyrelsen om statens screening af arealer, der kan tages i brug til kommende energiparker - områder, der blandt kan anvendes til etablering af vindmøller og solcelleanlæg.

I høringssvaret peger Thisted kommune på tre lokaliteter på statsligt ejede arealer i Thisted Kommune som velegnede til energiparker, et området i Østerild Plantage, et område ved Hanstholm samt statslige arealer i Vandet og Thorsted plantager.

Den sidste mulighed var Alternativets Joachim Plaetner Kjeldsen ikke enig i.

- Det er det tætteste adgangspunkt til Nationalpark Thy fra Thisted By. Her skal vi ikke bede staten screene for en energipark. Så hellere pege på nogle lavbundsarealer, sagde han.

Indholdet af høringssvaret blev godkendt af et flertal på 25 mod to.