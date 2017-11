Med nye øjne på byen, holmen og havnen

HANSTHOLM: Projektet om byfornyelse af Hanstholm er i fuld gang, og torsdag tog projektgruppen, lokale ildsjæle sammen med repræsentanter fra Thisted Kommune, Havnen og tegnestuen i Aarhus, CFBO, som har specialiseret sig i byplanlægning, på bustur rundt i og omkring Hanstholm. På turen skulle der snakkes om de tre fokusområder, som er holmen - eller skrænten om man vil, byens centrum og Hanstholms stolthed - havnen.

- Holmen giver en fantastisk udsigt over havn og by, og vi vil gerne arbejde med at etablere et samlet stisystem - en rekreativ rute. Vi skal samle de destinationer, der er, sagde byplanlægger Tina Vestermann Olsen.

Hele formålet er at tydeliggøre de ting, der gør Hanstholm til noget særligt.

- Både for holmboer, turister og tilflyttere, sagde Iben Rafn fra Thisted Kommune.

Holmen har en unik historie, og det er samtidig også den primære attraktion, sagde Peter Frost-Møller, der er partner ved CFBO.

I centrum-området, som er kerneområdet for byen, skal der kigges på, hvordan man får skabt et samlet kraftcenter, da det er her, hverdagslivet udspiller sig.

- Vi skal have fokus på de byrum, der er, og de tilbud der er i de pågældende rum. Desuden skal der kigges på shoppingcentret, som jo fungerer. Men på ydersiden fungerer det altså ikke. Det skal være mere tiltalende for folk, sagde Peter Frost-Møller.

Det gamle rådhus fik også et skud for boven.

- Det er en gammel dinosaurer, der står tom. Det er hverken godt for bygningen eller for byen. Det lidt som en pest for byen - der skal liv i huse, sagde Peter Frost-Møller. Mulighederne for det gamle rådhus er mange.

- Måske iværksætterhus, videnscenter eller oldekolle, supplerede Tina Vestermann Olsen.

Hos CFBO lægger man heller ikke skjul på den enorme effekt udvidelsen af Hanstholm Havn får for byen, og det er netop også på baggrund af havneudvidelsen, at forprojektet til 500.000 kr. blev etableret.

- Vi skal ganske enkelt realisere det potentiale havnen giver, sagde Peter Frost-Møller. Det udsagn bakker Kim Jørgensen, formand for Hanstholm Idrætsforening, HIK, op om.

- Baglandet som skoler og idrætsfaciliteter skal være i orden, ellers så kommer der ikke flere tilflyttere til byen, sagde Kim Jørgensen.

Han ser gerne, at man samler projekterne og ikke, at man arbejder på en masse små projekter hver for sig. Han er også fortaler for, at der bliver kigget på de eksisterende haller.

- De lever ikke op til moderne krav. Blandt andet kan man i den gamle hal kun spille badminton og lave gymnastik. Ikke boldspil. Det er i øvrigt en hal der bygget under krigen af tyskerne, sagde Kim Jørgensen, som mener, at der skal sættes turbo på projektet.

- Hvis vi ikke får nogle bedre idrætsfaciliteter, vil folk vælge at bo i Nors eller Thisted, sagde Kim Jørgensen, som henviste til, at man formoder, at der kommer 450 nye arbejdspladser, og dermed vil det kunne bidrage med en bosætningsfaktor, der er væsentlig højere.

- Det nytter ikke, at vi er klar om ti år. Vi skal være klar i 2020, sagde han.