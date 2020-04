Nu skal kunder i Sparekassen Thy betale for indlån

THY:I lighed med mange andre pengeinstitutter indfører Sparekassen Thy nu også negative renter for privat- og foreningskunder.

Fra 1. juni koster det 0,75 procent i negativ rente at have en konto i sparekassen.

For kunder, der har NemKonto i Sparekassen Thy, er der dog sat nogle grænser, således at indestående i form af kontante, frie midler under 500.000 kroner pr. kunde ikke berøres af negativ rente. For kontante pensionsmidler er grænsen 25.000 kroner pr. konto, og for pensionsordninger under udbetaling berøres beløb under 100.000 kroner pr. konto ikke.

Indeståendet opgøres på tværs af alle konti.

En række konto-typer bliver ikke pålagt negativ rente. Det gælder børneopsparing, garantkapital, etableringskonti, iværksætterkonti, deponeringskonti, bo- og klientkonti og indekskonti.

- Grænsen på 500.000 kroner er valgt ud fra den kundemasse, der er. Hvis man har mere end 500.000 kroner stående kontant, så er det også der, hvor nogle tænker, at de godt kan tillade sig at finde en anden måde at placere de penge på i form af investeringer, siger Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy.

Sparekassen Thy har selv betalt negativ rente til Nationalbanken i flere år, for at banken låner noget af den overskudslikviditet, sparekassen har som følge af, at kunderne sparer rigtig meget op.

- Hidtil har vi ladet tvivlen komme kunderne til gode, men situationen har taget til, så vi er nødt til også at indføre det, siger Ole Beith. Han fortsætter:

- De 0,75 procent i negativ rente er en dynamisk sats. Vi har valgt at starte ud med den sats, men vi følger selvfølgelig markedet og ser, om der bliver behov for justeringer undervejs.

Nationalbankens sats er lige nu 0,60 procent i negativ rente, oplyser sparekassedirektøren.

Ole Beith håber, at rentesituationen på sigt vender tilbage til et mere normalt billede.

- Jeg synes egentlig, at det er en helt usund tankegang i forhold til, hvordan penge skal flyde, når man skal betale for at have penge stående, og at man i visse tilfælde har fået penge for at låne, siger han.