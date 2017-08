Nu spiller musikken

THISTED: Årets Alive Festival er kommet godt i gang.

Det stod spejlet i vandpytterne efter et gedigent skybrud torsdag eftermiddag, som betød en våd start på de tre festivaldage og lagde en fugtig bund under festivalområdet i Christiansgave.

Gummistøvler og regnslag var den mest hensigtsmæssige beklædning under træerne i festivalområdet, men da musikken først spillede - og det gjorde den med en lille times forsinkelse, for det dryppede også ned på scenen, var alt som det skulle være.

[foto2]

Alive over hele linjen, og så betyder en våd start mindre, for da klokken var otte torsdag aften handlede det om musik, hygge og god stemning lige frem til lørdag aften ud på de små timer, når det hele er slut.

Ud over masser af musik byder Alive Festival på masser af andre tilbud til gæsterne. Blandt dem torsdag eftermiddags besøg på bryghuset som et af dem. Andre er surf i Klitmøller og et besøg på et landbrug.

Det er tilbud på festivalens sideprogram, hvor det handler om andet en musik, men som helt klart er del af den helhed, der gør Alive Festivalen til en helt anderledes fest.

I hvert fald når det er deltagerne selv, der skal bedømme det - og hvem er bedre til det end lige netop dem.