Nu står Alive Festival til søs med Noa

THY-MORS:Det er ikke Noas Ark, men Næssundfærgen, som på onsdag, 29. juli, lægger skib til en intimkoncert med den lokale sanger Nicolai Noa. Arrangørerne er Næssundfærgens Venner, Vildmarksdagen Thy og Alive Festival, der tilbyder en platte bestående af aftensmad, koncert og udflugt på fjorden.

Udflugten træder i stedet for et arrangement, som Alive Festival havde planlagt samme dag med SMK i Doverodde som mål. Men her kom coronaen og den ansøgning om kompensation for den aflyste Alive Festival, som musikfestivalen har indsendt, i vejen.

- Erhvervsstyrelsens konsulenter frarådede os at lave sidearrangementer, fordi der er endnu ikke er fuld vished om, hvorledes kompensationsordningen kommer til at fungere, og det ville kunne påvirke den støtte, vi kan få. I stedet er vi gået sammen med Vildmarksdagen og færgen, som står for arrangementet. Vi bistår med musikken, siger Esben Halkier fra Alive Festival.

Krondyr på færgen

Aftenens sejlads foregår med den historiske træfærge MF Næssund, blandt venner kaldet Næssie.

- Menuen vil bestå af grillstegt krondyr fra Nationalparken, lækre salater og to slags kartofler og brød. Vi har rigget dækket til, så færgen er klar til udflugt med overdækning og ly for vinden. Når ganen bliver tør, er der mulighed for at slukke tørsten med drikkevarer, der kan købes i færgens ”taxfree shop” ombord, siger Esben Halkier.

Det er både muligt at stige ombord fra Mors klokken 19 og fra Thy 10 minutter senere. Herfra tages der en rundtur på vandet, med hjemkomst ved Karby og Hurup igen omkring klokken 22. De almindelige corona-restriktioner for at holde afstand skal overholdes.

Lettere udtryk som solist

Aftenens solist Nicolai Noa er fra Thisted. Han stod tidligere i spidsen for bandet Magnolia Shoals, der excellerede i storladen rock. Under eget navn lurer mørket stadig i Nicolai Noas musik, men lydbilledet er blevet lettere og mere poppet. Omkvædene er fængende og teksterne bittersøde. Med en selv- og samfundskritisk tone bliver hverdagssituationer til sørgmodige hits med et ligefremt udtryk.

Alive Festival arrangerer i samme uge to koncerter i Christiansgave i Thisted med Jonah Blacksmith Trio (fredag) og Ganger (lørdag).