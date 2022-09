Nu starter jagten på arealer: Hvor skal energiparkerne placeres

THY:Frem for at vente på, at arbejdet med at finde egnede placeringer af de "energizoner", der skal rumme møller, solceller og biogasanlæg, er afsluttet, bør der allerede nu udpeges områder, hvor der kan etableres biogasanlæg , der skal producere de kommende års grønne energi i Thisted Kommune.

Samtidig er Thisted Kommune klar med en hjælpende hånd til staten i dens arbejde med at finde store arealer til "energiparker".

I et udkast til høringssvar fra kommunen til Bolig- og Planstyrelsen, som står for det arbejde, foreslås det konkret, at der fokuseres på en vindmøllepark på statens arealer i Thorsted- og Vandet plantager, at potentialerne i testcentret for store vindmøller i Østerild Plantage udnyttes med øje for muligheden af at etablere et Power-to-X anlæg, samt at statens undersøgelser også medtager PtX-potentialet ved Hanstholm Havn "med en tilknyttet kystnær havvindmøllepark eller statslige udbud på de statsligt reserverede arealer til havvindmøller nord for Hanstholm".

Det fremgår af en indstilling til kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Udvalget behandler sagen i næste uge.

I maj vedtog kommunalbestyrelsen, at der inden udgangen af 2022 skulle udpeges tre til fire lokaliteter i kommunen, som kan gøres til genstand for den videre planlægning af energizoner. Arbejdet er i gang, men kommunens plan- og miljøafdeling bliver først i 2023 færdig med analyserne af de områder, som kan blive til energizoner.

For at fremskynde mulighederne for at finde egnede placeringer af fremtidige biogasanlæg, som skal udnytte biomassen fra kommunens landbrug og sikre, at den udnyttes lokalt og godskrives kommunens klimaregnskab, skal politikerne i udvalget tage stilling til, om biogasanlæggene kan placeres indenfor de fem områder, som kommuneplanen udlægger til biogasanlæg.

Plan- og miljøafdelingen forventer, at der skal planlægges for tre til fire større biogasanlæg, hvis biomassen i Thy skal udnyttes. Inden for de fem områder, der er udlagt i kommuneplanen, er der biomasse til at forsyne to til tre større biogasanlæg, fremgår det af sagsfremstillingen til udvalget.

Statslige arealer

Sideløbende med kommunens egne bestræbelser for at finde arealer til de kommende energizoner, er staten også en aktiv spiller i bestræbelserne for at finde plads til energiparker på land, hvor der er plads til en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier.

Det sker som en del af den "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022", som i juni blev indgået mellem regeringen og en bred kreds af folketingets partier

"Thisted Kommune hilser det velkomment, at staten analyserer mulighederne for energiparker i kommunen, såfremt der tages hensyn til kommunens igangværende planlægning og strategier", fremgår det af et udkast til Bolig- og Planstyrelsen, som i august begyndte arbejdet med at finde et antal større områder rundt om i landets kommuner, der kan bruges til energiparker.

I forslaget til høringssvar, som i næste uge drøftes i udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, og som kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden sidst i september, udtrykkes der dels bekymring for, at Bolig- og Energistyrelsen ikke anlægger et tilstrækkelig bredt perspektiv i arbejdet med at finde områder til energiparker, dels understreges det, at der er et overlap med kommunens eget arbejde på at udpege energizoner.

I forslaget til høringssvar foreslår kommunen, at der fokuseres på en vindmøllepark på statslige arealer i Vandet og Thorsted Plantager, at potentialerne for at opbygge en PtX-industri ved Testcentret for Store Vindmøller i Østerild Plantage, samt at PtX-potentialerne ved Hanstholm Havn medtages med en tilknyttet havvindmøllepark eller med udbud på de statsligt reserverede arealer til havvindmøller nord for Hanstholm.