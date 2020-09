Nu vil de have arbejdsro: Lægger låg på mobbesag

THISTED:Hverken den gruppe bekymrede forældre, som i søndags stod frem i NORDJYSKE, eller ledelsen hos både Tingstrup Skole og forvaltningen i Thisted Kommune ønsker at udtale sig, efter det møde, der blev afholdt onsdag aften på Tingstrup Skole.

Mødet omhandlede problemerne med mobning i 9.a. På mødet deltog forvaltningschefen, Lars Sloth, chef for undervisning og fritid, Per Overgaard, foruden skolens ledelse, forældre og en konsulent fra DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø.

På mødet skulle forældrene præsenteres for den handleplan, der skal sættes i værk i 9.a. Fra forældregruppen, der stod frem på vegne af deres børn, lyder det, at man nu vil sunde sig lidt og, at ledelsen skal på banen. De ønsker ikke at puste mere til ilden, og vil derfor ikke udtale sig til NORDJYSKE. Undervisningschef Per Overgaard giver udtryk for, at mødet var konstruktivt, men at man nu ønsker arbejdsro og ikke mindst ro om børnene. Yderligere kommentarer har han ikke.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger blev der på mødet præsenteret en handleplan som indbefatter, at et par elever skifter klasse, ligesom der sættes ind mere flere voksenressourcer og øget løbende information til forældrene om trivslen på årgangen.