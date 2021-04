Hanstholm stak en kæp i hjulet for Nordvestmors

Nordvestmors BK

Hanstholm IF

1-2

fodbold, serie 2

ØSTER JØLBY: Det var to hold med vidt forskellige starter på sæsonen, der lørdag krydsede klinger i serie 2. Hjemmeholdet fra Nordvestmors toppede således rækken inden opgøret, mens gæsterne fra Hanstholm kom med lutter nederlag i bagagen. Noget overraskende blev det dog Hanstholm, der tog de tre point med en sejr på 2-1. I det tabende holds lejr var der ikke tilfredshed med indsatsen.

- Det var et kollektivt kollaps, og mentalt var vi slet ikke til stede, siger Nordvestmors-træner Poul Bak Pedersen. Hos hans trænerkollega fra Hanstholm var der selvsagt glæde over, at de første point blev hevet i land.

- Spillerne ydede en kæmpe arbejdsindsats, og det var rart endelig at få hul på bylden, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen.

Fra kampens start var Hanstholm bedst, og de tilspillede sig også flere store chancer. Hos Nordvestmors kneb det omvendt gevaldigt med at få spillet til at hænge sammen. Kort før halvleg bar Hanstholms chanceovertag så frugt, da Uffe Skinnerup sparkede bolden i kassen efter et fladt indlæg.

Kort tid inde i anden halvleg blev thyboernes føring så fordoblet. Lucas Lyngbye leverede en fornem soloaktion i højreside, og efterfølgende sendte han et indlæg ind til Haval Omar, der flugtede bolden i mål. Efter scoringen trak udeholdet sig en smule tilbage på banen med henblik på at køre sejren i land. I kampens sidste 20 minutter producerede Nordvestmors markant flere chancer, og i kampens overtid fik Mads Vester så reduceret, Hanstholm kørte dog sejren i land.

- Vi gik ikke i panik, og endelig begyndte tingene at lykkedes for os, siger Per Kristiansen. Poul Bak ærgrer sig over, at det blev til et pointtab.

- Vi havde regnet med en sejr her, men sådan blev det ikke, siger han.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Uffe Skinnerup (43). 0-2 Haval Omar (46) 1-2 Mads Vester (90).