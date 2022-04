Nulløsning for MorsØ FC

FELDBORG:Torsdag eftermiddag var MorsØ FC igen i aktion i Serie 2, da de mødte Feldborg/Haderup IF på udebane. Det blev en fysisk kamp uden poleret spil, og den endte, som den startede 0-0.

- Det var ikke den bedste bane, vi spillede på i dag, så det blev en kamp på fysik, hvor begge hold gik til den, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

I første halvleg forsøgte MorsØ FC at spille langs jorden, men havde svært ved det på banen. Begge hold kom til chancer dog uden for alvor at blive farlige. Det var primært på dødbolde og skud ude fra feltet, at MorsØ FC forsøgte.

Efter pausen ændrede MorsØ FC taktik og begyndte at spille med lange bolde.

- I første halvleg havde vi svært ved at sætte vores spil, så vi prøvede at slå den langt i anden halvleg for at komme til chancer, siger Mickey Berg.

MorsØ FC havde fint styr hjemmeholdets offensiv i anden halvleg og tillod ikke mange chancer imod sig. Dog måtte målmand Martin Bisgaard en enkelt gang diske op med en stor redning, da Feldborg/Haderup IF kom igennem på en friløber.

Morsingboerne kæmpede hårdt for at få hul på målbylden, men der blev ikke scoret mål. Dermed endte det med en uafgjort 0-0.

- Det var en godt hold vi mødte, så vi er fint tilfreds med at få et point med herfra, siger Mickey Berg.

MorsØ FC har efter fire kampe fået otte point og er fortsat ubesejret i Serie 2. De indtager tredjepladsen med fire point op til Lemvig GF på førstepladsen og et point til Borbjerg Skave Fodbold.