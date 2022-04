Nulløsning for Thisted FC i Jyllandsserien

BRABRAND:Thisted FC har endnu ikke fået en sejr i Jyllandsserien 1, efter thyboerne rykkede op i efteråret. Søndag skulle Thisted FC forsøge at få den første, da de ude mødte Brabrand IF. Her leverede Thisted FC en god indsats, men kampen endte målløs 0-0.

- Det var en svær bane i dag med meget vind, så det var ikke det mest poleret spil, vi kunne levere i dag, siger træner for Thisted FC, Thomas Juul Mikkelsen.

I første halvleg var det Brabrand IF, som var mest på bolden. Dog forhindrede Thisted FC i, at hjemmeholdets spilovertag blev omsat til store chancer. Brabrand IF havde et par frispark fra gode positioner, men de endte alle i Thisted FC muren.

Kort før pausen blev Thisted FC's Lucas Agesen sendt afsted i en friløber, men desværre for gæsterne endte bolden forbi målet.

- I anden halvleg fik vi medvind, så vi snakkede om i pausen, at vi var med i opgøret, og vi skulle gå efter sejren, siger Thomas Juul Mikkelsen.

I anden halvleg var rollerne byttet om med Thisted FC på bolden. Med otte minutter tilbage kom Thisted FC til baglinjen og spillet bolden tilbage, men bolden blev ikke ramt ordenligt.

Få minutter senere blev Jacob Hjort fra Thisted FC spillet fri foran mål, men han fik heller ikke ordenligt ram på bolden.

I de døende minutter var Brabrand IF tæt på at stjæle alle tre point, da de var tæt på at score efter et hjørnespark.

Men der blev ikke scoret i kampen, og det endte, som det startede 0-0.

- I dag er vi tilfredse med spillet og indsatsen som helhed. Vi har en ung trup, og de arbejder stenhårdt, siger Thomas Mikkelsen.

Efter tre kampe har Thisted FC to point i Jyllandsserien 1.

- Vi får ikke så mange chancer, som vi gjorde i efteråret, men når vi er spillet bedre sammen, så skal sejrene også nok komme, siger Thomas Mikkelsen.