Nulløsning i lokalopgør i Thy

HØRDUM:Der var vigtige point på spil lørdag eftermiddag i Serie 2, da de to oprykkere fra Koldby/Hørdum IF og Hanstholm IF tørnede sammen i sæsonpremieren. Det blev en kamp med masser af fight, men hvor den skarpheden foran mål manglede, og derfor sluttede kampen som den begyndte, 0-0.

- Det var en kamp mellem to hold, som kender hinanden godt, og som var godt forberedte på hinanden, siger træner fra Koldby/Hørdum IF, Hanne Smed.

- Jeg synes faktisk, at det var en dårlig kamp. Vi kunne godt mærke, at det var tideligt på sæsonen, og der manglede den sidste energi, siger Per Kristiansen, som er træner for Hanstholm IF.

Fra kampens start var det hjemmeholdet fra Koldby/Hørdum IF, som var mest på bolden. Men de lykkedes ikke med at blive farlige og skabe de helt store chancer.

Hanstholm IF havde et par gode kontrachancer, men den sidste skarphed manglede. Derfor gik de to hold til pause 0-0.

- Jeg synes, at vi spillede en god første og manglede ikke meget for at komme foran, siger Hanne Smed.

- Vi spillede bolden meget rundt i bagkæden, men vi manglede præcision i afleveringerne fremad banen, siger Per Kristiansen.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor ingen af holdene blev farlige.

Et kvarter inde i anden halvleg blev Koldby/Hørdum IF ramt af en advarsel og var 10 minutter i undertal. Det betød, at Hanstholm IF pressede på og kom til flere gode muligheder, men bolden kom ikke over stregen.

Med få minutter igen kom Frederik Corell fra Koldby/Hørdum IF til en stor chance, da han fik bolden i højre side af feltet, men sparkede på overliggeren.

Dermed endte det med et point til begge hold.

- Det var en lige kamp, hvor vi med lidt held kunne have taget sejren, men uafgjort er meget fair, siger Hanne Smed.

- Alt i alt er vi okay tilfredse med at få et point med herfra og komme på tavlen, siger Per Kristiansen.