Nulløsning i Sydthy: - Vi fik, hvad vi kom efter

HURUP:For knap to uger siden rendte spillerne fra Hanstholm IF ind i en ordentlig øretæve, da holdet hjemme tabte 0-6 til HVA Sydthy. Derfor var det et opsat mandskab fra Hanstholm, der torsdag eftermiddag drog til Hurup for igen at møde HVA Sydthy i Serie 2.

Her havde gæsterne bedre styr på defensiven, og kampen endte derfor, som den startede, 0-0.

- Det forløb, som det skulle i dag. Vi gik efter det ene point, og det fik vi, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

I HVA Sydthy-lejren var træner, Godtfred Schmidt, ikke tilfreds med hjemmeholdets indsats efter kampen.

- 0-0 er et meget fair resultat. Vi spillede elendigt i dag, og jeg tror, det er det dårligste, vi har spillet i år, siger Godtfred Schmidt.

Fra kampens start stod spillerne fra Hanstholm IF mere defensivt , end de normalt gør og i stedet satsede på omstillinger. Det gjorde, at HVA Sydthy havde meget svært at spille sig frem til chancer.

- Vi havde lagt en taktik, hvor vi stod længere tilbage på banen og lod dem skabe kampen. Jeg havde på fornemmelsen, at det var de nok ikke så gode til, og det viste sig at være rigtigt, fordi vi fik lukket rigtig godt af, siger Per Kristiansen.

Derfor blev kampen også utrolig chancefattig, hvor ingen af holdene for alvor var tæt på at bringe sig foran. Tættest på scoring var Hanstholm IF, der havde muligheder på kontra og en enkelt chance på en returbold efter et hjørnespark.

- Der var ikke noget, som lykkedes for os i dag, og det var over hele linjen. Vi tabte mange bolde, havde dårlige førsteberøringer, og de ting vi plejer at være gode til, lykkedes bare slet ikke i dag, siger Godtfred Schmidt.

Med lørdagens resultat er det stadig HVA Sydthy, som fører Serie 2 med 17 point efter syv kampe. Hanstholm IF ligger fortsat næstsidst med fire point efter syv kampe.

- Jeg er glad for det ene point, vi fik i dag, og vi var ikke langt fra at kunne tage alle tre, siger Per Kristiansen.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

HVA Sydthy

Hanstholm IF

Resultat: 0-0

Pause: 0-0