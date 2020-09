Ny butik: Nu kommer bilmekka til Thisted

THISTED:Otte ugers høring er slut, og dermed kan der nu siges god for at arbejde videre med planen om at bygge en Biltema på Uglevej i Thisted Øst.

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. maj at sende forslaget til lokalplanforslagene i høring, og der er kun kommet et svar retur. Det er fra Vejdirektoratet og omhandler skiltning, vejbyggelinje og -adgang.

Området har på nuværende tidspunkt karakter af åbent land. Det betyder, at den planlagte placering af et 12 meter højt pylonskilt er i strid med Naturbeskyttelseslovens paragraf 21.

- Skiltet skal flyttes ind til bygningen. Det sker af landskabelige hensyn, siger Esben Oddershede (V), formand for klima-, miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune. De andre kommentarer er af mere teknisk karakter.

Derfor synes sagen at være lige for, men den skal forbi kommunalbestyrelsen 15. september, inden der endelig kan siges god for projektet.

Detailgiganten Biltema har 12 varehuse i Danmark, og til oktober åbner de endnu en butik i Hjørring. Hvornår butikken i Thisted, som dermed bliver butik nummer 14, skal være klar vides ikke.

Biltema Danmark offentliggjorde i 2019, at de har en vision om at fordoble antallet af danske varehuse inden for seks år.

Om kort tid åbner Harald Nyborg ikke mange meter fra den kommende Biltema i Thisted, og derfor oplever Thisted by lige nu et mindre boom i antallet af nye butikker.

Foruden Mr., Holms og Det Smager af Thy, der begge er åbnet i J. P. Jacobsen Centret i løbet af de seneste dage, er Cafe Håbløs og Rieders Vinyl åbnet under coronakrisen. Herudover har Maxi Zoo, Sport24Outlet og Only ligeledes åbnet butikker i Thisted inden for de seneste måneder.