Ny bydel med fjordudsigt på vej: Beliggenheden er i top

THISTED:Arealet ligger unikt bag strandbeskyttelseslinjen og det giver mulighed for udstykning af udsigtsgrunde i nær relation til Thisted By.

Beskrivelsen står at læse i det debatoplæg, som beskriver planerne om at inddrage i cirka 6,3 hektar stort areal øst for Simons Bakke, Udviklingsområde Silstrup, til et nyt boligområde. Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har i denne uge indstillet, at debatoplægget sendes i høring. Det tager kommunalbestyrelsen endelig stilling til 27. juni.

Planerne om at bruge arealet til boligformål er langt fra nye.

Siden 2006 er der arbejdet med at gøre det muligt at bruge området øst for Simons Bakke til boligformål, men det krævede dels en modernisering af Planloven i 2017 samt i 2019 et Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen, før Thisted Kommune fik godkendt "Udviklingsområde Silstrup" og dermed også fik mulighed for at udarbejde plangrundlaget for det nye boligområde.

I øjeblikket er området hverken omfattet af en kommuneplanramme eller af en lokalplan.

- Vi arbejder videre med projektet. Det er godt, men vi havde nok håber på muligheden af at kunne udnytte et større område, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K), som glæder sig over, at der nu bliver mulighed for at skabe en ny bydel med fjordudsigt i en sydlige del af Thisted efter en årrække, hvor byen er vokset mod øst.

I følge debatoplægget kan det 6,3 hektar store område udnyttes til flere forskellige boligformer. Thisted Bolig har for nylig offentliggjort sine planer om at opføre "Fjordhusene", 20 almennyttige boliger på en 10.000 kvadratmeter stor grund i den nordlige del af området mellem Simon Bakke og 300 meter strandbeskyttelseslinjen.

Syd herfor er der i følge debatoplægget mulighed for at udstykke omkring 30 parcelhusgrunde med grundstørrelser på cirka 900 kvadratmeter eller alternativt udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Ved lokalplanlægningen foreslås det, at der lægges byggefelter for husene i den første række mod fjorden, så udsigtsforholdene for de bagvedliggende huse bevares

Det nye boligområde grænser mod øst op til strandbeskyttelseslinjen og mod syd til landbrugsarealer. Mod nord og vest er der bymæssig bebyggelse. Tættest på området ligger erhvervsområdet i Silstup samt Heides Planteskole. Mod nord ligger Hotel Limfjorden.