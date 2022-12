Ny bygning, ny plan: Genopbygning er ikke ombygning

DOVERODDE:Nogen planer er ikke langtidsholdbare.

I hvert fald skal der nu udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for dels Statens Museum for Kunst (SMK) på købmandsgården i Doverodde og for Cold Hawaii Inland, Doverodde. Forslaget til ny lokalplan skal laves allerede inden et tidligere forslag til en tilsvarende lokalplan er endeligt vedtaget.

Det nuværende forslag til lokalplan nr. 47-001 blev godkendt 7. juni i år, men nu er det faldet bort - og så skal der lavet et helt nyt lokalplanforslag for SMK og Cold Hawaii Inland, Doverodde.

- Forklaringen er den enkle, at det har vist sig, at en påtænkt ombygning af blandt andet det gamle pakhus ved købmandsgården i Doverodde, så den kan bruges af Statens Museum for Kunst, ikke er praktisk mulig.

- Undersøgelser har vist, at de gamle bygninger ikke er egnede til at gennemgå de nødvendige ombygninger. I stedet skal de rives ned og genopbygges. Det er ikke muligt med det nuværende forslag til lokalplan, forklarer Jens kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, om årsagen til, at udvalget har godkendt, at det forslag til lokalplan, som udvalget godkendte i juni, nu falder bort og at der skal udarbejdes et nyt forslag til lokalplan.

Det nye forslag skal i følge sagsfremstillingen udarbejdes, fordi det er "nødvendigt, dels for at imødekomme en nedrivning og genopbygning af pakhuset samt udførelse af konkurrenceforslagets overordnede hovedgreb og husets nuværende udseende og fodaftryk".

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte i maj 2021 en anlægsbevilling på 50,5 mio. kroner samt en indtægtsbevilling på 37,5 mio. kroner til etablering af rammer og formidling for Statens Museum for Kunst Thy på købmandsgården i Doverodde.

Jens kr. Yde oplyser, at Thisted kommune ikke skal skyde flere penge i projektet som følge af, at de eksisterende bygninger ikke kan ombygges til udstillingsbrug, men at der nu bliver tale om en nedrivning og genopførelse af bygningerne.