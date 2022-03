Ny chef for erhvervsforum på plads

THY:Lisbeth Bang Nielsen tiltræder pr. 1. april 2022 som Thy Erhvervsforums nye erhvervschef.

Det oplyser Thy Erhvervsforum i en pressemeddelelse.

Lisbeth Bang Nielsen er et kendt ansigt i Thy Erhvervsforum, hvor hun i to år har været ansat som erhvervskonsulent, hvorefter turen gik forbi BusinessSkive i lignende stilling.

Den nye direktør er 50 år og bosiddende i Sydthy. Hun har en baggrund med blandt andet lederuddannelse fra forsvaret, selvstændig erhvervsdrivende i Sydthy, samt flere leder- og salgsstillinger.

- Jeg brænder for erhvervsudviklingen i Thy, hvor jeg er opvokset, har været selvstændig og bor i dag. Jeg kender Thy, ved hvilke muligheder der er. Dem skal vi udnytte og videreudvikle og samtidig være bevidst om de udfordringer der også er. Jeg glæder mig til at genoptage dialogen og samarbejdet med de lokale virksomheder, siger Lisbeth Bang Nielsen.

Ikke overraskende er bestyrelsesformanden også begejstret for udsigten til at få genopfrisket samarbejdet:

- Det, at Lisbeth har så stort et kendskab til erhvervsudvikling, er et kæmpe plus for vores egn. Jeg har personligt haft gode oplevelser med hendes værdifulde hjælp og vejledning, både via Thy Erhvervsforum og BusinessSkive – og jeg ved, at jeg ikke står alene med de erfaringer. Det gør mig helt tryg ved vores valg, siger bestyrelsesformand Elisa Grauenkjær.

Thy Erhvervsforum bekendtgjorde i slutningen af januar sin beslutning om at afskedige daværende direktør Anne Hansen, der havde siddet i stillingen omkring et år. Begrundelsen skulle findes i ønsket om at få en direktør, der var "lidt mere spillende træner", som bestyrelsesformanden udtrykte det dengang.