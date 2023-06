Ny dato for retssag om dødsbranden i Thisted: Så længe skal mor vente på forløsning

THISTED:- Alle, som jeg har fortalt det til, siger bare: What! De synes, at systemet pisser os op og ned ad ryggen, ved at sagen bliver trukket ud på den måde.

Monika Seberg resignerer. Midt i juni modtog hun en vidneindkaldelse fra Retten i Holstebro til sagen mod Munke Bolig ApS. Den drejer sig i rettens formulering om manglende vedligehold af branddør på ejendommen Kastet 96 i Thisted. For Monika Seberg drejer den sig om tabet af datteren Juline, der i en alder af 19 år omkom af røgforgiftning ved en brand i beboelsesejendommen Munkegården 4. marts 2021. Den kraftige røg fra en brand i en lejlighed på etagen under Juline kunne uhindret brede sig op til gangen med Julines lejlighed, fordi branddørene ud mod trappeopgangen blev holdt åbne af kiler.

Monika Seberg skal møde og afgive forklaring som vidne i rettens afdeling i Thisted torsdag 30. november 2023. Det skulle hun have gjort allerede 18. april, men her blev retsmødet udsat på grund af en sygemelding fra anklageren. Nordjyske har i over to år fulgt brandsagen tæt og forespurgte så sent som 6. juni Retten i Holstebro om en ny dato for retsmødet, men fik det svar, at der ikke var berammet ny dato endnu.

- Det er da pudsigt, at retten så kan give mig en dato blot en uge efter, at pressen har spurgt til sagen. Det har måske fået dem til at få kigget på det, siger Monika Seberg.

Retten har også kunnet læse, at du forventer, at rigtigt mange af Julines venner vil møde op som tilhørere. Får du den tanke, at retten ved at fastlægge mødedatoen et halvt år frem i tiden ønsker at dysse sagen ned og skabe ro om mødet?

- Det kan jeg jo ikke vide, men jeg er overbevist om, at der også vil være en fyldt retssal til november. Jeg har skriftligt orienteret min advokat Gunhild Stausholm om den nye dato, som hun har noteret. Da sagen blev udsat i april, bad hun mig om, at hun kunne blive holdt uden for medierne på nuværende tidspunkt, siger Monika Seberg.

Monika Seberg styrker sig ved at holde mindet om datteren i live. En flok venner og pårørende mødtes mandag på Julines 22 års fødselsdag ved graven på Thisted Kirkegård. Privat foto

Ret beset er der kun tale om en bødesag, hvis Munke Bolig blev dømt for overtrædelse af byggelovgivningen ved at have haft ansvaret for, at de påkrævede branddøre blev gjort funktionsløse. Alligevel har retten afsat tre timer til behandlingen, formentlig blandt andet fordi der i anklageskriftet er nævnt muligheden for et erstatningskrav i tilfælde af, at udlejeren bliver dømt.

Forældrene til Juline Seberg har ikke kunnet få retten til at beskikke en bistandsadvokat til at fremføre erstatningskrav til dem og Julines tre søskende. Monika Seberg hyrede i foråret sin egen advokat, da hun føler sig for belastet af sagen og tabet af datteren til selv at kunne fremføre kravet i retten. Men da hun som sygeplejerskestuderende har begrænset økonomi, blev der i marts af andre iværksat en støtteindsats over mobilepay.

- Jeg har fået i alt 2000 kroner i støtte, og jeg har indtil videre sendt 3000 kr. af sted til advokaten. Det løber nok op i det dobbelte, men det kan jo være, at der bliver pustet liv i den indsamling igen til november, siger Monika Seberg.