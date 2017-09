Ny ejer af Egebaksande

EGEBAKSANDE: To store landbrugsejendomme i Sjørring Sø er nu på samme hænder, efter at Jørgen Holm Westergaard, der i 2016 overtog Rosvang, også har købt Egebaksande.

Den markante, men stærkt forfaldne - landbrugsejendom i vestenden af den udtørrede sø har været ubeboet siden 2007. Fire år senere blev den solgt på tvangsauktion for 30 mio. kr. Køberen, Nykredit, solgte den året efter videre til Niels Jørgen Pedersen. Men sidste år lod Niels Jørgen Pedersen handlen gå tilbage, efter at Nykredit ikke havde set sig i stand til at opfylde nogle betingelser i skødet fra 2012.

Herefter blev Egebaksande - sammen med en mindre naboejendom - i foråret sat til salg af Nybolig i Holstebro. Udbudsprisen var 32,5 mio. kr.

Jørgen Holm Westergaard, der er administrerende direktør i el-handelsselskabet Energi Danmark, bekræfter over for Thisted Dagblad, at han har købt Egebaksande. Men den nye ejer havde fredag ikke mulighed for yderligere at kommentere købet - eller at fortælle om, hvilke planer han har for den nyerhvervede ejendom.

Inklusive naboejendommen omfatter købet 266 hektar landbrugsjord - størstedelen udtørret søbund.

Rosvang er baseret på svineproduktion og har miljøtilladelse til 1000 årssøer.

Hverken sælger eller køber ønsker at oplyse salgsprisen for Egebaksande.