Ny forening for forældre: Mange går og tumler med svære ting

THY-MORS:Forældre til sentudviklede børn, unge og voksne får muligvis snart deres egen forening, Ligeværd Thy/Mors. Der er i hvert fald indkaldt til stiftende generalforsamling i foreningen tirsdag 15. marts hos Elmelund.

En af initiativtagerne er Anette Østergaard, der også har været med til at starte en ungdomsklub for sentudviklede unge, Unge for Ligeværd. Den eksisterer stadigvæk.

Anette Østergaard er mor til en søn på nu 33 år, der er sentudviklet. Hun sidder i landsbestyrelsen for Unge for Ligeværd, som ungdomsklubben hører ind under. Den ny forening for forældre vil ligeledes blive en underafdeling af Ligeværds Forældre og Netværk. De har tilsvarende foreninger andre steder i landet.

Mange af de unge, der kommer i ungdomsklubben, er tilknyttet den selvejende institution Elmelund, og det var da også under en snak med forstander Alice Bojer Thomsen, at behovet for en forening for voksne kom op at vende. Anette Østergaard fortæller, at forstanderen nævnte, at mange forældre til sentudviklede unge står med en masse ubesvarede spørgsmål.

Det har Anette Østergaard også selv erfaret.

- Jeg kunne godt have brugt sådan et netværk selv, det er helt sikkert. Lige fra at ens barn skal starte i specialklasse og til, hvad der skal ske efterfølgende, der har man brug for at snakke med andre forældre i samme situation, siger hun.

Det samme hører hun fra andre forældre til unge på hendes søns alder.

- De giver udtryk for, at der er ting, der er svære eller uforståelige. Der tænker jeg godt, man kunne bruge noget sparring i forhold til de ting, man går og tumler med, siger hun og tilføjer:

- Det er godt at få snakket sammen om det, og en forening skal også medvirke til at få udbredt kendskabet til målgruppens behov.

Forarbejdet til foreningen er gjort, idet vedtægterne allerede er godkendt af Ligeværd.

- Jeg har da en forventning om der dukker nogle op til mødet 15. marts. Der skulle i hvert fald være nok til at samle en bestyrelse, siger Anette Østergaard.