Ny forening i lille kystby vil videreføre galleri og sommerkoncerter

Bestyrelsen for den nye forening, der skal arbejde med at gøre Tage Langballe Andersens hus til et nyt kultursted i Lildstrand. Fra venstre Oluf Andreassen, formand Jens Tilma, Else Damm, Aase Nedergaard og Karsten Højen. Et sjette bestyrelsesmedlem, Niels Jørgen Nielsen, var ikke til stede, da billedet blev taget. Foto: Lars Lundgaard