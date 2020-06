Ny forening styrer fjordgrej i Vilsund

VILSUND:Med udgangspunkt i Søsportscenter Vilsund vil det fremover være muligt for foreninger, virksomheder, skoler, uddannelsessteder, institutioner, etc. at leje søsportsudstyr til friluftsaktiviteter på Limfjorden.

En nystiftet forening – SOL Grejbank Vilsund – har overtaget udlejningsaktiviteter fra SOL – Samarbejdsorganisationen Limfjorden.

- Vi har ikke voldsomt meget udstyr endnu, siger Michael Christensen, der sammen med John Plet fungerer som grejchef.

Grejbanken omfatter 16 havkajakker, som kan søsættes fra Søsportscentret eller fragtes med bådtrailer til et hvilket som helst sted ved Limfjorden. Desuden er der 12 Sit-on-Top eller surfkajakker, som kan anvendes fra Søsportscenteret eller fra andre lokaliteter. Der er rednings/svømmeveste samt tilbud om leje af våddragter. - Endelig har vi en RIB-båd, som kan anvendes som følgebåd, redningsfartøj eller til oplevelser, der giver vind i håret. Vi vil gerne have nogle SUP-boards, men det rækker økonomien desværre ikke til endnu, siger Michael Christensen.

SOL Grejbank Vilsund holder informationsmøde om grejbanken onsdag 24. juni på Værftet, Søsportscenter Vilsund, og har i den forbindelse udsendt invitation til et antal potentielle kunder eller brugere.

- Vi er naturligvis som alle andre ramt af corona-restriktionerne, men der er god plads på Værftet, så vi håber på rigtig mange deltagere på mødet, siger grejbankens formand Laurids Mortensen.