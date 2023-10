Ny formand: - Det er nogle meget store sko at udfylde

Christian Nereus Grant har i mange år arbejdet med grøn energi. Han kom i sin tid til Thy, fordi han skulle være en del af WaveStar-projektet og har siden startet sit egen bølgekraftvirksomhed, Waves 2 Power.

Nu har han kastet sig ud i et nyt projekt.

I en pressemeddelelse skriver Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, at Christian Nereus Grant overtager formandsposten efter, at han i en årrække har siddet i Folkecentrets bestyrelse som næstformand. Han overtager posten fra forhenværende folketingsmedlem Ole Vagn Christensen.

- Ole er måske ikke så stor af statur, men han efterlader sig nogle meget store sko at udfylde her på Folkecentret. Det er derfor med en vis ærefrygt, at jeg træder ind i formandsrollen, men også med et stort ønske om at udvikle stedet videre fra de stærke hjørnesten, Ole og andre har sat og bygget på gennem 40 år, siger Christian Nereus Grant.

Mere nødvendigt end nogensinde

For Christian Nereus Grant at se, er der i dag mindst lige så stor brug for et sted som Nordisk Folkecenter, hvis ikke endnu mere, som da det blev grundlagt i 1983.

- Hvis ikke det er nu - med de klimamål vi har i Danmark og med den klimaalvor, vi alle sammen står i - hvornår er det så, at vi skal investere i kuvøse-miljøer af forskellig art for virksomheder og iværksættere, der arbejder med nye idéer indenfor vedvarende energi, siger han.

Og med sin nye post som formand skal der ske nye ting for Folkecenteret. For Christian Nereus Grant handler det blandt andet om at udvikle stedets undervisningstilbud, om centrets fysiske faciliteter og udstillinger samt om at øge Nordisk Folkecenters kendskabsgrad lokalt og nationalt.

- Folkecentrets testfaciliteter, datasamarbejdet med virksomheder og universiteter, ulandsarbejde samt vores mangeårige trainee-program, som hvert år velkommer 15-20 ingeniørstuderende fra hele verden i et tre måneders ophold i Thy, er nogle af de store styrker i Folkecentres virke i dag. Det skal vi udvikle på og udnytte til at blive en endnu bedre partner for udvikling og vidensdeling, fortæller han.

Den nye formand ser derfor lyst på fremtiden for Nordisk Folkecenter.

- Det er et solidt fundament, og der er et stort potentiale for at udvikle og modernisere Folkecentret. Det bliver en kunst, for stedets særlige ånd skal samtidig, selvom pionererne efterhånden slipper tøjlerne, helst bestå igennem det, siger Christian Nereus Grant.