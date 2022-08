Ny fotobog: 12 kapitler om naturen i Thy

THY:I mange år var det matematik og fysik, som fyldte i Jens Rechendorffs liv. Og nærmere bestemt formidlingen af de to fag til unge gymnasieelever.

Men efter at han for otte år siden gik på pension som lærer på Thisted Gymnasium, gav Jens Rechendorff sig i kast med at fotografere den natur i Thy, som han gennem 42 år var blevet fortrolig med på sine utallige ture rundt i landsdelen - til fods, på cykel eller i bil.

- Jeg havde fotograferet før. Men da jeg fyldte 70, fik jeg et digitalkamera af familien. Det gav nye muligheder, for så behøvede jeg ikke at tænke på at skulle spare på filmen, fortæller Jens Rechendorff.

De bedste af disse naturbilleder begyndte han at udgive i en kalender, som han igennem en årrække lavede - mest til glæde for familie og venner. Og nu har han samlet en række af sine billeder til en fotobog, "Naturen i Thy - en billedbog i 12 afsnit", der ligesom hans kalendere følger årets gang - med et kapitel for hver af årets måneder.

Billederne er naturligvis taget i de måneder, som de repræsenterer i bogen. Og da Jens Rechendorff helst bevæger sig rundt til fods eller på cykel, er der en overvægt af billeder fra den nære omegn til Thisted, hvor han bor. Men også Bulbjerg i nord og Lodbjerg i syd er med i bogen.

Og selv om bogen hedder "Naturen i Thy", er vejtræer, fiskerhuse, middelalderkirker og en rapsmark også blandt motiverne.

- Mine biologikolleger vil jo nok protestere. Men jeg tolker begrebet "natur" bredt, og jeg synes, at middelalderkirkerne også er en del af naturen i Thy, siger Jens Rechendorff.

Han har fået hjælp af fotograf Jens Kristian Vangsgaard til udvælgelsen af billederne, der ledsages af små tekststykker, hvor han bl. a. citerer digte, ordsprog - og sine egne dagbogsoptegnelser.

Jens Rechendorff nævner desuden sin tidligere kollega, cand. mag. Knud Holch Andersen, som en stor inspirator til bogen, der er tilrettelagt af grafiker Karin Fredsøe.

"Naturen i Thy - en billedbog i 12 afsnit" kan købes bl. a. hos Bog & Idé i Thisted.