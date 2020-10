Ny fremtid for Thisteds havn: Kom med nogle bud

THISTED:Intet tyder på, at havnen i Thisted har en fremtid som den industrihavn, den var engang. Spørgsmålet er blot, hvad havnen med sin beliggenhed midt i Thisted så skal bruges til. Nu skal svaret findes.

Som en del af det politiske forlig om dette års budget blev der afsat 500.000 kroner til en analyse af ”mulighederne for anden anvendelse af inderhavnen til eksempelvis boliger, erhverv og rekreative formål” Analysen skal inddrage både borgere og virksomheder, fremgår det af forligsteksten.

Arbejdet med analysen er i gang, og til kommunalbestyrelsens møde i december forventer projektleder Camilla Holm Broe at politikerne kan tage stilling til resultatet samt til, hvordan det videre arbejde med at udforme en ny fremtid for Thisted Havn skal gribes an.

- Formålet med analysen er at gøre os klogere på, hvad der er muligt på havnen fremover under hensyn til dens eksisterende aktiviteter og erhverv. Ikke alt er muligt. Derfor er det ikke nu, der sættes nogle faste streger, siger Camilla Holm Broe, om det igangværende arbejde, som i høj grad handler om at indsamle forslag og ideer til havnens fremtidige anvendelse.

Byen og havnen er tæt forbundne - her med arrangementet Fiskeriet kommer til Byen. En ny analyse skal vise, hvordan havnen med sin beliggenhed skal udvikles til nye formål.Arkivfoto: Peter Mørk

- Havnen har mange interessenter, som der også skal være plads til fremover. Derfor vil vi gerne have deres bid på forventningerne til fremtiden, ligesom vi gerne vil høre forslag og ideer fra de mange andre, som har gjort sig tanker om, hvordan området kan udvikles fremover. Det handler om at blive klogere, så vi kan skitsere nogle mulige scenarier, siger Camilla Holm Broe.

Frem til 1. november er der via kommunens hjemmeside adgang til et spørgeskema, hvor man kan komme med bud på havnens fremtidige anvendelse, og 28. oktober holdes der ”walk and talk” på havnen i form af foreløbig to gå-ture på området, hvor der er mulighed for at drøfte tanker, ideer og muligheder. Også her er der tilmelding via hjemmesiden.

- Havnen er med sin beliggenhed en del af et hele. Derfor er det vigtigt at der ikke lægges planer for havnen, som spænder ben for andre projekter. Analysen skal give et første billede af, hvordan der kan arbejdes videre med at udvikle havnen.