Ny Hannæs-præst: ”Helt ny - og alligevel lidt gammel”

HANNÆS:”Helt ny, og alligevel lidt gammel”.

Sådan præsenterer Inger Hørning Dyhr, ny sognepræst i Øsløs, Vesløs og Arup, sig selv i det lokale kirkeblad. Med sine 41 år er den nye præst nemlig en relativ moden kvinde. Men som præst er hun helt nyuddannet.

Inger Hørning begyndte at læse teologi i 2012 og blev i december sidste år færdig på pastoralseminariet. Det nye job på Sydhannæs beskriver hun som ”det bedste embede jeg kunne se mig selv i”.

Hun er vokset op i Østrup ved Randers, og de seneste otte år har hun og hendes familie boet inde i Randers. Men familien var heldigvis med på at rykke teltpælene til Hannæs, fortæller hun i kirkebladet.

Inger Hørning flytter ind i præstegården i Vesløs sammen med sin mand Flemming og deres tre børn, Toke, Freja og Eva på henholdsvis 14, 12 og 5 år. Flemming er lige nu pædagogstuderende og kommer til at pendle langt for at deltage i undervisningen.

Der var seks ansøgere til præsteembedet. To har holdt prøveprædiken, men menighedsrådet for de tre sogne var helt enige om at pege på Inger Hørning, fortæller menighedsrådsformand Søren Ottosen.

- Det er dejligt at kunne finde en præst, som vi fornemmer har noget at sige til alle, uanset om det er unge eller gamle. Hun kommer med den helt rigtige indstilling, og vi det er vores indtryk, at hendes mand gør det samme, siger Søren Ottosen.

Inger Hørning indsættes ved en gudstjeneste palmesøndag i Øsløs Kirke. Restriktionerne betyder, at der kun må deltage de 14 kirkegængere, som allerede har tilmeldt sig.