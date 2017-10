Ny køreplan giver plads til lyntog

THISTED: Når den ny køreplan træder i kraft søndag 10. december, er der to daglige lyntogsforbindelser mellem Thisted og København.

Det fortæller Ulrich Albrechtsen, strækningsansvarlig for Vestkysten hos Arriva med udgangspunkt fra Thisted Station.

IC-lyntogene stopper på alle stationer på Thybanen. På hverdage er der afgang fra Thisted kl. 06.53 og kl. 13.28 med ankomst til Københavns Hovedbanegård hhv. kl. 12.08 og kl. 19.08.

På lørdage og søndage har første tog samme minuttal, mens det næste tog afgår fra Thisted kl. 14.22 og ankommer til København H kl. 20.08.

I modsat retning er der på hverdage afgang fra København H kl. 07.52 og 16.52 med ankomst til Thisted hhv. kl. 13.22 og 22.17. På lørdage og søndage har tog nr. 2 samme minuttal, mens det første tog afgår fra København H kl. 08.52 og ankommer til Thisted kl. 14.11.

Det betyder, siger Ulrich Albrechtsen videre, at der på hverdage er i alt 11 afgange til København, hvoraf den sidste kl. 20.27 er via Langå og Aarhus med ankomst til København H kl. 04.30 næste morgen.

Der er dog en endnu tidligere forbindelse, idet der afgår en X-bus fra Thisted til Aalborg Station kl. 04.55 og ankomst til København H kl. 11.08. Samme forbindelse kan nås via Struer og Herning i Vejle med en afgang sydpå fra Hurup kl. 05.50. Vil man køre til Struer, er der afgange derfra kl. 04.12 og 05.12 med ankomst til København H hhv. kl. 08.08 og 09.08.

Tilsvarende forbindelser i modsat retning samt på lørdage-søndag kan man få oplyst hos Arriva på Thisted Station eller snarest på hjemmesiderne for Arriva, DSB og Rejseplanen.

På hjemmesiderne kan man også fra december købe billetter, f.eks. orangebilletter fra 99 kr. og op. Enhver voksen kan medtage to børn under 12 år og barnevogne gratis. På billigdage (mandag-torsdag og lørdage) koster en enkeltbillet til København kun 210 kr. for pensionister, mens listeprisen for en almindelig voksen pr. 10. december bliver på 420 kr.

Ulrik Albrechtsen er tilfreds med ændringerne:

- De skal ikke mindst ses i lyset af, at byer som Silkeborg, Ikast, Skjern, Ringkøbing, Varde, Ribe og Tønder ikke har direkte forbindelser til København, siger han.

Ændringen af køreplanen får videre den konsekvens, at fredag 8. december bliver sidste gang, man almindeligvis vil kunne opleve et MR-togsæt på Thisted Station. Disse tog, der er fra 1978, holdes dog i reserve i tilfælde af driftsproblemer.

Så vidt DSB-forbindelserne, men også Arriva har besluttet ændringer, f.eks. at videreføre flere tog direkte fra Thisted til Aarhus. Det betyder, at der på udvalgte hverdage kan købes billetter Thisted-Aarhus eller omvendt til 95 kr. og i weekenden til 149 kr.

Du kan se mere om tog og togtider på arriva.dk, dsb.dk, rejseplanen.dk