Ny leder af lille sangskole

THY:- Alt det, jeg har nydt at gøre på Sjørring Skole, det håber jeg at kunne brede ud til flere aldersgrupper og målgrupper i hele kommunen. Så jeg glæder mig til at komme i gang.

Det siger Kristina Brogaard, der her fra årsskiftet overtager funktionen som leder af Thy Sangskole.

Sangskolen er en lille institution med lederen som den eneste lønnede medarbejder - og der er tale om en deltidsstiling. Det betyder til gengæld, at Kristina Brogaard kan fortsætte som lærer på Musikskolen i Thy, mens hun stopper på Sjørring Skole.

Kristina Brogaard har i mange år spillet til fællessang og været engageret i kor på den ene og den anden måde. I øvrigt skriver hun sange og synger selv.

Men det bliver ikke hendes opgave at undervise i sang. Sangskolens mission er at styrke sangen i Thy, med bistand fra blandt andet konsulenter fra Sangens Hus i Herning, fortæller Peder Schjødt-Pedersen, der er formand for Thy Sangskole.

Thy Sangskole Thy Sangskole blev grundlagt i 2012, efter at Sangens Hus i Herning havde udpeget Thisted som et af ni ”sangkraftcentre” i landet. Sangskolen blev de første seks år drevet med støtte fra Det Obelske Familiefond. Fra starten har Thisted Kirkes Drenge-Mandskor været tilknyttet sangskolen som et lokalt elitekor, og korets daværende leder, Preben Nørgaard Christensen var kunstnerisk leder af sangskolen. Efter hans død er denne - ulønnede - funktion overtaget af drenge-mandskorets nye leder, Niels Granvig. VIS MERE

Siden starten i 2012 har Thy Sangskole på den måde lavet projekter for børnehaver, folkeskoler og for sangkor i Thy, foruden åbne sangaftener - og senest et projekt for fem af Thisted Kommunens ældre centre.

Det sker for et budget, hvor Thisted Kommune bidrager med et tilskud, som - i overensstemmelsen med en driftsaftale, kommunen for tre år siden lavede med sangskolen - er faldet fra 300.000 kr. til 200.000 kr. pr. år. Dermed kan det kommunale bidrag ikke engang finansiere lederens løn. Resten hentes i form af støtte fra bl. a. fonde og lokale erhvervsdrivende.

- Det er jo i virkeligheden en overskudsforretning for Thisted Kommune, fordi de penge, vi henter til kommunen, overstiger kommunens tilskud flere gange, siger Peder Schjødt-Pedersen - der håber på et højere kommunalt tilskud, når der i år skal forhandles en ny aftale.

Kristina Brogaard er blevet udpeget til jobbet, der ikke har været opslået. Hun afløser Mette Damiri, som skal være med til at lede den nye Højskolen Mors.