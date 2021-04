Ny leder for Thys første og eneste privatskole

Jens Martin Nystrup er ny leder for Thy Privatskole. Han bliver tit spurgt om, hvad forskellen er på en privatskole og en friskole. - Vi er en privat skole og institution, der samler det bedste fra flere verdener. Vi har skyhøje faglige ambitioner. Vi tror på, at man trives ved, at man bliver udfordret fagligt, lyder svaret.