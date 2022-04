Ny mand på formandsposten: Skal bane havnens fremtidige vej

HANSTHOLM:Michael Svane, tidligere branchedirektør i DI Transport, er fra 1. maj ny formand for bestyrelsen i Hanstholm Havn.

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte tirsdag, at den 64-årige Michael Svane overtager den formandspost, der blev ledig, da Kristian Jensen for en måned siden uventet trak sig fra posten, som han kort tid forinden havde overtaget.

- Michale Svane er valgt til posten ud fra dels hans kendskab til transport og transportbranchen, til havne og havnelovgivning, dels fordi han er en erfaren lobbyist med gode indgange til det politiske system, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

Michael Svane sidder allerede i bestyrelserne for havene i Aarhus og Rønne, og de pladser beholder han. Vurderingen er, at hans bestyrelsesarbejde i de to havne ikke vil vil medføre interessekonflikter i forhold til arbejdet i bestyrelsen for Hanstholm Havn.

- Der er ikke konkurrerende forretningsområder mellem havnene, siger Niels Jørgen Pedersen.

Den nye bestyrelsesformand får en vigtig rolle i det fortsatte arbejde med at udvikle forretningen Hanstholm Havn.

- Aktuelt arbejdes med en række energitiltag på havnen, men der skal også udvikles nye forretningsområder, blandt andet på container- og bulkområdet, der skal arbejdes med CO2-lagring og være fokus på havnens daglige drift, siger Niels Jørgen Pedersen.

Udviklingen af nye forretningsområder skal ske med øje for muligheden for at udnytte havnens nye baglandsarealer og de nye kajer, der er etableret som del af havneudvidelsen.

- Der er skabt rammer for vækst, nu skal de udfyldes, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at Thisted Kommune som ejer af havnen skal udforme en ny ejerstrategi:

- Den skal beskrive forventningerne til havnens forretningsmæssige udvikling, som ud over et fortsat fokus på fisk og fiskeri også vil have øje for udvikling af andre forretningsområder.