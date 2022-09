Ny maskinmesteruddannelse: Lokale virksomheder jubler

THISTED:Egentlig er det en maritim uddannelse. Men for hver fem maskinmestre arbejder de fire i dag med fast grund under fødderne.

Og der er rift om dem, også i Thy og på Mors:

- Vi har rigtig mange maskinmestre. Men vi vil gerne have flere af dem, siger Jan Bisgaard Sørensen, administrerende direktør for industriudstyrvirksomheden BILA i Nykøbing.

- De kan kombinere teknik og praktik. Og det er en god ballast at have, for de robotter, vi laver, de skal også gerne fungere i praksis, siger han.

Jan Bisgaard Sørensen er derfor rigtig glad for, at maskinmesteruddannelsen nu udbydes lokalt. Og han var med, da uddannelsen i Thisted - med seks ugers forsinkelse - tirsdag blev officielt indviet af erhvervsminister Simon Kollerup.

To lokal erhvervsledere, Klaus Klastrup fra Sjørring Maskinfabrik og Jan Bisgaard Sørensen, BILA på Mors, er begge begejstrede for den nye maskinmesteruddannelse i Thisted. Foto: Bo Lehm

Også Klaus Kalstrup, administrerende direktør for Sjørring Maskinfabrik, glæder sig over det nye uddannelsestilbud.

- Jan er storforbruger af maskinmestre. Det er vi ikke, vi har kun en enkelt - en nyuddannet, der er vendt tilbage til Thy efter at have taget uddannelsen i København. Men vi får helt sikkert brug for flere af den type mennesker, siger han.

Det nye uddannelsestilbud i Thisted er et resultat af den udflytning af uddannelser, som statsminister Mette Frederiksen lancerede for et par år siden.

Tirsdag fik hendes erhvervsminister så æren af at markere uddannelsesstarten med et officielt snoreklip ved indgangen til UCN i Thisted, der er hjemsted for maskinmesteruddannelsen, men som udbydes af Martec i Frederikshavn.

Simon Kollerup klipper snoren til maskinmesteruddannelsen i Thisted. Bag ham fra venstre Brian Thomsen, vicedirektør i Martec, Jan Bisgaard Sørensen og Klaus Kalstrup fra henholdsvis BILA og Sjørring Maskinfabrik samt, længst til højre, Jan Jacobsen, uddannelsesleder hos Martec. Foto: Bo Lehm

- Det skaber et godt arbejdsliv for nogle unge mennesker, og et godt erhvervsliv her i området. Hvis ikke der er de medarbejdere, virksomhederne har brug for, kunne nogle af dem ellers blive tvunget til at flytte væk, sagde Simon Kollerup.

Lige nu er der tomt i maskinmestrenes undervisningslokale på UCN. De ni studerende, som startede midt i august, har taget hul på et praktisk forløb hos EUC Nordvest, ovre på den anden side af Lerpyttervej. Her er de i gang med at skille gamle bilmotorer ad.

I et par uger i efteråret flytter maskinmestrene til fiskeriskolen i Thyborøn, der også er en del af EUC Nordvest. Dér får uddannelsen et mere maritimet element, når de studerende får lejlighed til at stifte bekendtskab med maskineriet i store fiskekuttere.

Simon Kollerup (th.) i snak med en af de vordende maskinmestre, Johannes Bergmann Eyvindsson fra Ørding på Mors. Foto: Bo Lehm

- Det kører godt. Vi har et supergodt samarbejde med EUC Nordvest, siger Brian Thomsen, vicedirektør på Martec.

EUC Nordvest har dog ikke alle de tekniske faciliteter, som de studerende skal bruge i løbet af uddannelsen.

- I Frederikshavn har vi el-laboratorium og et energi- og miljølaboratorium. De laboratorier mangler vi her, og det må vi råde bod på ved enten at hente de studerende til Frederikshavn eller flytte noget af grejet herud. Det kan godt være, at vi kunne lave en tilbygning i samarbejde med EUC Nordvest. Men det kommer ikke til at ske lige nu, siger Brian Thomsen.