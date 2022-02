Ny musik- og kulturforening i Thy Hawkraft - nu med forening

VESTERVIG:- Jeg har været oppe og snakke med Jan og Dorte nogle gange, efter at de har købt sygehuset. Det er et mega spændende projekt, så det er noget, jeg gerne vil støtte op om.

Det siger Helle Odder fra Krik, formand for Musik- og Kulturforeningen Hawkraftens Venner, der så dagens lys i lørdags.

Helle Odder er formand for den nystiftede Musik- og Kulturforeningen Hawkraftens Venner. Privatfoto

Hawkraft er navnet på det gamle sygehus i Vestervig, som sidste år blev købt af Jan Handberg og Dorte Handberg Gad med henblik på at skabe dels et overnatningssted, dels en ramme om koncerter og andre kulturelle begivenheder.

Overnatningsdelen vil parret selv stå for, mens den nye forening får ansvaret for de kulturelle arrangementer og den café, som det er planen at etablere i tilknytning til det tidligere sygehuskøkken.

Ombygningen af køkkenfløjen håber man at kunne finansiere med fondsmidler. LAG Thy-Mors har bevilget 200.000 kr., og der er lagt billet ind på blive et af fonden Realdanias ”Underværker”. Men Helle Odder satser på, at cafeen inden ombygningen kan komme i gang i andre dele af det gamle sygehus.

Bestyrelsen for den nye forening består i øvrigt af Thomas Bruun (næstformand), Claus Jessen (kasserer), Jonna Skov (sekretær) samt Jette Højbjerg.

Omkring 30 deltog i den stiftende generalforsamling for Musik- og Kulturforeningen Hawkraftens Venner.