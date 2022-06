Ny nordjysk Rabalder Bar: Åbner i løbet af sommeren

THISTED:Generationer af thyboer husker stedet som Rio Grande. Så blev værtshuset på hjørnet af Håndværkertorv og Korsgade i Thisted til en café ved navn Håbløs.

Nu forvandles det til Rabalder Bar, et koncept under bar- og diskotekskoncernen Rekom Group, der lover et værtshus med "hjemlig hygge".

Rabalder Bar skal ifølge en pressemeddelelse lede tankerne hen på bedstemors hyggelige dagligstue, "tilsat en hjemmebar og klassiske værtshus-gimmicks".

- På Rabalder Bar rykker vi den festlige stemning fra hjemmebaren ind i hjertet af Thisted. Her kan du være sikker på altid at blive mødt af store smil fra personalet. Rabalder Bar er stedet, hvor vi lader bajeren møde cocktailen og hvor vi spørger os selv, om noget kan blive for hyggeligt, siger Casper Fink, der i forvejen leder både Dampmøllen og Heidi's Bier Bar i Thisted.

Skiltet med Rabalder Bar er på plads over det nye værtshus, og indehaverne er langt med indretningen. Men det vides endnu ikke, hvornår stedet åbner. Kun at det bliver i løbet af sommeren.

- Vi har erfaringer med konceptet, men en af forudsætningerne for, at det bliver en succes er, at alle detaljer kommer på plads. Samtidig ligger der en bevillingsansøgning hos kommunen. Der er en procestid, og det er jo ganske normalt, siger Mikkel Maagaard Olesen, regional direktør i Rekom Group.

Han håber, at Rabalder Bar i kan åbne i Thisted sidst i juni eller i begyndelsen af juli, men vil ikke udelukke, at det kan trække længere ud.

Konceptet findes allerede i Norge og Finland samt i syv andre danske byer. I Nordjylland er Frederikshavn indtil nu ene om at have en Rabalder Bar.