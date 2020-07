Ny opfindelse gør det muligt for gangbesværede at komme på stranden

KLITMØLLER:Det kan være en udfordring at bevæge sig rundt på den bløde del af de danske badestrande. Men det problem har man løst i Klitmøller.

- Desværre er det ikke alle, der kan gå en tur på stranden med familien og hygge sig med at finde rav, muslinger eller at tage sig soppetur i havet. Især familiemedlemmer i kørestol eller, som bruger rollator, er helt udelukket fra denne naturlige og vilde del af Danmark, fortæller Andree Gothe, der har opfundet ”Strandkrabben”, i en pressemeddelelse.

”Strandkrabben” er en trehjulet scooter, der er konstrueret til kørsel i det bløde sand.

- Desværre ser vi ofte ATV’er eller lignende, der kører ulovligt på stranden. Men ”Strandkrabben” er et helt lovligt og terrængående køretøj med en max. hastighed på 10km/t, fortæller Andree Gothe.

Han opfandt køretøjet, da han gik hjemme under Coronaen-krisens start.

- Ideen er, at det jo ikke kun er os, der ikke er gangbesværede, der kan nyde vores skønne, men lidt mere utilgængelige del af den danske natur. Det er en oplevelse alle burde have mulighed for. Da det ikke har været muligt at finde et lovligt køretøj til formålet, har jeg selv bygget en ”Strandkrabbe”. Testbanen var stranden medlem Klitmøller og Hanstholm, fortæller Andree Gothe.

Opfinderen har indgået et samarbejde med WestWind i Klitmøller, der står for udlejningen af ”Strandkrabben”. Den kan lejes for 495 kroner for to timer.

Senere på året kommer der en to personers version af ”Strandkrabben”.