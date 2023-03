Ny plan for by i vækst: Godkendt, men ikke i enighed

KLITMØLLER:Der er mange tanker og ideer til udviklingen i Klitmøller, men det kan være svært at samle dem i en plan.

Nu har kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, godkendt en ny lokalplan for et knap ni hektar stort areal ved Michel Wester og Vangvej i Klitmøller. Planen, der senest var i supplerende høring fra 28. december til 11. januar i år, blev ikke godkendt af et enigt udvalg. Brian Nielsen (NB) og Jørgen Andersen (K) stemte imod - ifølge udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) fordi de mente, der er plads til mere byggeri i lokalområdet, end planen skaber mulighed for.

- Som lokalplanen er udformet nu, udtrykker den en landing i, hvad der er mulighed for at gøre, men jeg håber, at vi har en lokalplan som flest mulige kan se sig selv i, siger Jens Kr. Yde.

Det sker blandt andet med tanke for, at det langt fra altid er lige nemt at lave nye planer for Klitmøller.

- Det er en by, hvor der er rigtig mange ideer og holdninger til, hvordan udviklingen skal være, siger Jens Kr. Yde.

Den nye Lokalplan 8-009, Boligområde ved Michel Wester og Vangvej, Klitmøller skal sikre, at "området bliver et attraktivt og sammenhængende område, som opfylder behovet for lejeboliger og parcelhuse i Klitmøller".

Planen er lavet efter, at der tidligere har været forespørgsler på ny bebyggelse i området, som ikke i omfang og placering tilgodeså landskabelige værdier og den eksisterende bebyggelse i området.

Lokalplanen er desuden lavet med baggrund i et specifikt ønske om at skabe flere muligheder for at udnytte bebyggelsen på Vangvej 16A, det gamle Cafe Stalden, til også at omfatte boligformål.

Lokalplanen er opdelt i fem delområder, heraf er de to udlagt som rekreative områder, der kun må anvendes som grønne friarealer og stier. Det grønne område mod syd afgrænser lokalplanområdet mod sommerhusområdet mod syd, mens det grønne område mod nordvest er en del af den grønne kile langs Klitmøller å.

To delområder, A og B, er udlagt til boligformål. Det ene, delområde A, må alene anvendes til helårsboligformål. Fælles for begge området gælder, at grunde til ny bebyggelse skal udstykkes med en mindstestørrelse på 700 kvadratmeter.

Lokalplanens delområde D er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

Her er der ud over boliger også plads til "ferie- og turistrelaterede aktiviteter" i form af lejligheder og værelser til udlejning samt servicefaciliteter som café, galleri og andre aktiviteter, der understøtter Klitmøllers varierede udbud af service og aktiviteter for besøgende og fastboende. I området er der mulighed for at etablere et mindre butiksareal til salg af egne produkter.